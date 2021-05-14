Под Харьковом на кладбище потерялась бабушка

Соцсети помогли пожилой женщине найти родных.
Пожилая женщина почти весь день просидела на кладбище села Довжик, что в Харьковском районе, сообщает «Редпост» со ссылкой на полицейских офицеров общин в Харьковской области.
Обеспокоенные жители поселка обратились к полицейским офицерам общины Золочевской тергромады.
Оказалось, что что у бабушки проблемы с памятью и она не может сообщить о себе никакой информации.
Фото потерявшейся разослали по социальным сетям поселка, в результате чего удалось установить личность женщины и вычислить ее родных.
Полицейские доставили женщину почтенного возраста по месту жительства и передали родным, которые за ней присматривают.
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