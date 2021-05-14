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14.05.2021  13:55   

Под Харьковом на кладбище потерялась бабушка

Соцсети помогли пожилой женщине найти родных.

Под Харьковом пожилая женщина пришла на кладбище и забыла дорогу домой, новости Харькова

Пожилая женщина  почти весь день просидела на кладбище села Довжик, что в Харьковском районе, сообщает «Редпост» со ссылкой на полицейских офицеров общин в Харьковской области.

Обеспокоенные жители поселка обратились к полицейским офицерам общины Золочевской тергромады.

Оказалось, что что у бабушки проблемы с памятью и она не может сообщить о себе никакой информации.

Фото потерявшейся разослали по социальным сетям поселка, в результате чего удалось установить личность женщины и вычислить ее родных.

Полицейские доставили женщину почтенного возраста по месту жительства и передали родным, которые за ней присматривают.

Источник:   Полицейские офицеры общин в Харьковской области
 Тэги:  розыск, харьков, полиция
 
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