14.05.2021 13:55

Под Харьковом на кладбище потерялась бабушка

Соцсети помогли пожилой женщине найти родных.

Пожилая женщина почти весь день просидела на кладбище села Довжик, что в Харьковском районе, сообщает «Редпост» со ссылкой на полицейских офицеров общин в Харьковской области.

Обеспокоенные жители поселка обратились к полицейским офицерам общины Золочевской тергромады.

Оказалось, что что у бабушки проблемы с памятью и она не может сообщить о себе никакой информации.

Фото потерявшейся разослали по социальным сетям поселка, в результате чего удалось установить личность женщины и вычислить ее родных.

Полицейские доставили женщину почтенного возраста по месту жительства и передали родным, которые за ней присматривают.