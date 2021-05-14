Новости Харькова: 12-летняя жительница села Шелестово ночью поехала в гости к подруге

Подросток ушел из дома, пока бабушка спала.
Инцидент произошел в села Шелестово Богодуховского района.
12 мая около дести часов вечера 12-летний подросток ушла из дома. Бабушка в тот момент спала, но через полчаса хватилась пропажи и позвонила в полицию.
Женщина заявила о том, ее 12-летняя внучка ушла из дома в неизвестном направлении, мобильный телефон оставила дома.
Менее чем через час сотрудники сектора криминальной полиции установили местонахождение ребенка в поселке Коломак. Как оказалось, девочка ушла из дома, считая, что бабушка ляжет спать и не заметит ее отсутствия. Внучка на такси доехала до поселка Коломак и находилась в гостях у своей подруги, которую давно не видела.
Полицейскими проведена беседа с подростком по недопущению подобных случаев в будущем. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Комментариев: 0
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
влажность:
давление:
ветер: