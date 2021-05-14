Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом 12-летняя девочка ночью вызвала такси и отправилась в другое село к подруге
14.05.2021  12:42   

Под Харьковом 12-летняя девочка ночью вызвала такси и отправилась в другое село к подруге

Подросток ушел из дома, пока бабушка спала.

Новости Харькова: 12-летняя жительница села Шелестово ночью поехала в гости к подруге

Инцидент произошел в села Шелестово Богодуховского района.

12 мая около дести часов вечера 12-летний подросток ушла из дома. Бабушка в тот момент спала, но через полчаса хватилась пропажи и позвонила в полицию.

Женщина заявила о том, ее 12-летняя внучка ушла из дома в неизвестном направлении, мобильный телефон оставила дома.

Менее чем через час сотрудники сектора криминальной полиции установили местонахождение ребенка в поселке Коломак. Как оказалось, девочка ушла из дома, считая, что бабушка ляжет спать и не заметит ее отсутствия. Внучка на такси доехала до поселка Коломак и находилась в гостях у своей подруги, которую давно не видела.

Полицейскими проведена беседа с подростком по недопущению подобных случаев в будущем. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
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