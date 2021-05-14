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14.05.2021  11:00   

Полумарафон в Харькове: на площади Свободы три дня ограничено движение транспорта

Площадь Свободы перекрыта для подготовки в Харьковскому полумарафону, который пройдет 16 мая.


// city.kharkov.ua

С 8:00 14 мая до завершения массового мероприятия 16 мая запрещено движение транспорта по пл. Свободы.

Это связано с подготовкой и проведением Харьковского полумарафона, сообщили в Департаменте инфраструктуры ХГС.

В частности, закрыт участок от перекрестка ул. Сумская - ул. Свободы до Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина.

В это время движение транспорта организовано по правой стороне площади Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.

Также до завершения массового мероприятия приостановлена работа парковки на пл. Свободы, на участке от ул. Сумской до ул. Тринклера.


 

Источник:   ХГС
 Тэги:  полумарафон, движение, харьков
 
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