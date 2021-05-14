За сутки от коронавируса умерло 25 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 665 новых случаев заражения коронавирусом.
403 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 мая составляет 142 415 человек.
Из них:
Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.
Из них:
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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