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14.05.2021  10:21   

Харькове – 403 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 14 мая

За сутки от коронавируса умерло 25 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 665 новых случаев заражения коронавирусом.

403 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 мая составляет 142 415 человек.
 
Из них:
 

  1. 3002 летальных случаев (за последние сутки умерло 25 человек);
  2. 119 443 человек выздоровели (за сутки – 1 016 человек);
  3. 19 970 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 376 человек)


Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.

Из них:

  • 449 – жители Харьковского района (403 харьковчанина).
  • 68 – Чугуевского,
  • 44 – Изюмского,
  • 38 – Лозовского,
  • 34 – Красноградского,
  • 29 – Купянского,
  • 3 – Богодуховского районов.

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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