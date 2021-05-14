14.05.2021 10:21

Харькове – 403 новых случая заболевания коронавирусом: статистика на 14 мая

За сутки от коронавируса умерло 25 человек.



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За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 665 новых случаев заражения коронавирусом.



403 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.



Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 14 мая составляет 142 415 человек.



Из них:



3002 летальных случаев (за последние сутки умерло 25 человек); 119 443 человек выздоровели (за сутки – 1 016 человек); 19 970 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 376 человек)



Также в лабцентре уточнили количество заболевших по районам области.



Из них: