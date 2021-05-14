В 2021 году Украина будет впервые отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.
Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением, сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП).
Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.
В Харькове с 1990 года работает программа «Праведники Мира», с 1996 года эта программа продолжает работу в Харьковском музее Холокоста. Фотографии всех праведников Харькова и области и спасенных ими евреев представлены в экспозиции музея.
Память о Праведниках народов мира увековечеа и городскими властями.В частности, ранее безымянная улица между ул. Тобольской и ул. 23 Августа названа в честь харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой. А на городской детской клинической больницы №19 открыта мемориальная доска выдающемуся ученому, философу, педагогу, врачу, профессору Александру Мещанинову.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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