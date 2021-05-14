14.05.2021 09:55

Сегодня отмечается первый день памяти украинских Праведников народов мира

В 2021 году Украина будет впервые отмечать День памяти украинцев, которые спасали евреев во время Второй мировой войны.

Памятную дату в этом году ввела Верховная Рада Украины своим постановлением, сообщает Украинский институт национальной памяти (УИНП).



Отмечается, что по состоянию на 1 января 2020 года 2 659 граждан Украины удостоены Израилем звания Праведника народов мира за спасение евреев от Холокоста, то есть нацистской политики уничтожения.



В Харькове с 1990 года работает программа «Праведники Мира», с 1996 года эта программа продолжает работу в Харьковском музее Холокоста. Фотографии всех праведников Харькова и области и спасенных ими евреев представлены в экспозиции музея.

Память о Праведниках народов мира увековечеа и городскими властями.В частности, ранее безымянная улица между ул. Тобольской и ул. 23 Августа названа в честь харьковчанки, Праведника народов мира Александры Беловой. А на городской детской клинической больницы №19 открыта мемориальная доска выдающемуся ученому, философу, педагогу, врачу, профессору Александру Мещанинову.

