В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
В частности, в Московском районе водоснабжение прекращено до 17:00 14 мая на Салтовском шоссе, 49 (п. №1, стояк).
В Слободском районе до восьми часов вечера отключат воду для проведения ремонтных работ по адресам: пр. Героев Сталинграда, 181(п. №12, стояк), ул. Мухачева (Войкова), 22 (п. №1,2), б-р Жасминовый (Слинько), 6-б (п. №3, спаренный стояк).
В Шевченковском районе временно, до 20:00 14 мая, прекращено водоснабжение в домах по ул. Новгородской, 4 (п. №1, стояк), ул. Софиевской (ч/с), ул. Целиноградской, 32.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
С появлением интернета возможность уйти на «вольные хлеба» появилась у большого числа наемных работников.
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