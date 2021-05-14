14.05.2021 09:19

Где в Харькове не будет воды 14 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.



В частности, в Московском районе водоснабжение прекращено до 17:00 14 мая на Салтовском шоссе, 49 (п. №1, стояк).



В Слободском районе до восьми часов вечера отключат воду для проведения ремонтных работ по адресам: пр. Героев Сталинграда, 181(п. №12, стояк), ул. Мухачева (Войкова), 22 (п. №1,2), б-р Жасминовый (Слинько), 6-б (п. №3, спаренный стояк).



В Шевченковском районе временно, до 20:00 14 мая, прекращено водоснабжение в домах по ул. Новгородской, 4 (п. №1, стояк), ул. Софиевской (ч/с), ул. Целиноградской, 32.