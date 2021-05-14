В пятницу, 14 мая, под руководством Службы безопасности Украины будет проводиться очередной этап антитеррористических учений на территории Харькова.
Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.
По его словам, учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств.
В рамках учений возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому мирному населению необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.
Кроме СБУ, в учениях принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие.
Силовики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и оказывать максимальное содействие правоохранителям.
Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачная погода будет держаться до самого вечера. По городу и местами по области небольшой кратковременный дождь. Грозы, местами град. Днем местами шквал, 15-20 м/с.
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