14.05.2021 09:01

На улицы Харькова выедет военная техника: СБУ проводит антитеррористические учения

В пятницу, 14 мая, под руководством Службы безопасности Украины будет проводиться очередной этап антитеррористических учений на территории Харькова.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств.

В рамках учений возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому мирному населению необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Кроме СБУ, в учениях принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие.

Силовики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и оказывать максимальное содействие правоохранителям.

Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.