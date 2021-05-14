Главная Новости Власть На улицы Харькова выедет военная техника: СБУ проводит антитеррористические учения
14.05.2021  09:01   

На улицы Харькова выедет военная техника: СБУ проводит антитеррористические учения

В пятницу, 14 мая, под руководством Службы безопасности Украины будет проводиться очередной этап антитеррористических учений на территории Харькова.

Об этом сообщил начальник пресс-центра в Управлении СБ Украины в Харьковской области Владислав Абдула.

По его словам, учения будут проходить в условиях, максимально приближенных к реальным, в том числе с использованием военной техники и радиотехнических средств.

В рамках учений возможно ограничение прохода или проезда по некоторым улицам города, проверка документов граждан, осмотр автомобильного транспорта. Поэтому мирному населению необходимо иметь при себе документы, удостоверяющие личность, и предъявлять их по требованию правоохранителей.

Кроме СБУ, в учениях принимают участие подразделения Национальной гвардии Украины, Национальной полиции, Государственной пограничной службы Украины, Военной службы правопорядка, Харьковской областной прокуратуры и другие.

Силовики призывают горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и оказывать максимальное содействие правоохранителям.

Напомним, во время февральских контрдиверсионных учений СБУ в Харькове были перекрыты центральные улицы, что вызвало огромные автомобильные пробки в центре города.

Тэги:  сбу, учения, харьков
 
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