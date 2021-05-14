Правоохранители задержали двух мужчин, причастных к краже из элитного автомобиля.
Двое злоумышленников с помощью сканера открыли автомобиль «Mercedes», припаркованный на улице Сумской в Харькове, и похитили 500 долларов и 1500 гривен из сумки, которая находилась на заднем сиденье.
С заявлением о краже 12 мая в 17:00 в дежурную часть полиции обратился 56-летний владалев ограбленного автомобиля.
Самих злоумышленников правоохранители обнаружили на площади Свободы. Ими оказались 35-летний харьковчанин и 31-летний житель Сумской области.
Сейчас оба правонарушители задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
По данному факту проводится досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет.
Решается вопрос о уведомление о подозрении злоумышленникам и избрании им меры пресечения.
Также полицейские проверяют причастность мужчин к аналогичным преступлениям.
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