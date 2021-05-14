14.05.2021 08:21

Тарифы на воду, тепло и проезд в транспорте в Харькове не повысятся, – Игорь Терехов

Тарифы, устанавливаемые городскими властями – на некоторые коммунальные услуги и на проезд в пассажирском транспорте – в Харькове повышаться не будут.



// city.kharkov.ua

О сохранении тарифов на некоторые виды коммунальных услуг сообщил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов во время встречи с жителями улицы Познанской

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, никаких повышений тарифов однозначно не будет. Это то, что касается тарифов, которые устанавливает городская власть, например, это холодная вода, водоотведение, теплоснабжение или проезд в пассажирском транспорте», – сказал он.

Также Игорь Терехов отметил, что тарифы на газ устанавливает поставщик «голубого топлива». «Это уже другой вопрос, мы на них не влияем», - подчеркнул он



Напомним, что во время отопительного сезона 20/21 годов по решению исполняющего обязанности городского головы Игоря Терехова в Харькове были заморожены тарифы на теплоснабжение. Позже эта инициатива распространилась на всю страну, и правительство подписало с местными советами Меморандум о неповышении тарифов на отопление и горячую воду на период отопительного сезона 2020-2021 годов.