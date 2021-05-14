Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом 60-летняя женщина получила ожоги, пытаясь потушить свой дом
14.05.2021  11:19   

Под Харьковом 60-летняя женщина получила ожоги, пытаясь потушить свой дом

Пожар произошел в селе Черниговское Лозовского района.

Новости Харькова: в Лозовском районе на пожаре пострадала женщина

Жилой дом горел на улице Леси Украинки. Об этом 13 мая в 17:56 сообщили на номер «101».

На тушение выезжало дежурное подразделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части.

Новости Харькова: в Лозовском районе на пожаре пострадала женщина

Когда спасатели прибыли на вызов, дом горел на площади 70 кв.м.

Новости Харькова: в Лозовском районе на пожаре пострадала женщина

Во время попыток потушить пламя, 60-летняя хозяйка дома получила ожоги верхней конечности. Однако от госпитализации она отказалась.

Локализация пожара состоялась в 19:11, ликвидация - в 21:10.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Новости Харькова: в Лозовском районе на пожаре пострадала женщина

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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