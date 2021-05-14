Новости Харькова: в Лозовском районе на пожаре пострадала женщина

Пожар произошел в селе Черниговское Лозовского района.
Жилой дом горел на улице Леси Украинки. Об этом 13 мая в 17:56 сообщили на номер «101».
На тушение выезжало дежурное подразделение 24-й Государственной пожарно-спасательной части.
Когда спасатели прибыли на вызов, дом горел на площади 70 кв.м.
Во время попыток потушить пламя, 60-летняя хозяйка дома получила ожоги верхней конечности. Однако от госпитализации она отказалась.
Локализация пожара состоялась в 19:11, ликвидация - в 21:10.
Причина возникновения пожара устанавливается.
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