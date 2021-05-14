Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове на Московском проспекте у инвалида украли велосипед (ВИДЕО)
14.05.2021  11:49   

В Харькове на Московском проспекте у инвалида украли велосипед (ВИДЕО)

В Харькове 13 мая у парня с ограниченными возможностями украли велосипед, разыскивается вор. Об этом сообщает "Редпост" со ссылкой на собственные источники.

Инцидент произошёл вчера, 13 мая, около 11:00 часов неизвестный мужчина в кепке подошел к велосипеду, припаркованному на стоянке возле "Макдональдса" на Московском проспекте, срезал замок и угнал велосипед.

Как стало известно нашим журналистам, велосипед достаточно дорогой. Владелец велосипеда, парень с нарушением слухового восприятия, долго на него зарабатывал и сейчас просит помочь найти угонщик и транспортное средство.



Если вам что-либо известно о личности вора или о месте нахождения велосипеда, сообщите, пожалуйста, по телефону 066 870 11 01.

Тэги:  харьков, кража, велосипед
 
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