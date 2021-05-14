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14.05.2021  12:03   

Убили беременную олениху, разделали и бросили тушу: полиция задержала шестерых подозреваемых (ФОТО)

У подозреваемых в незаконной охоте изъяли оружие.

Новости Харькова: полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в незаконной охоте

21 марта егерь охотничьего хозяйства села Пятницкое Чугуевского района нашел в лесу тушу убитой беременной самки благородного оленя. Животное занесено в Красную книгу Украины.

Неизвестные отделили мягкие ткани, а остатки туши и эмбрион бросили на месте.

Егерь сообщил в полицию о факте браконьерства.

По данному факту дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 248 (незаконная охота) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили трех человек, причастных к убийству животного. Позже полицейские установили причастность еще трех граждан к незаконной охоте. Все шестеро мужчин в возрасте от 27 до 56 лет проживают на территории Чугуевского района.

Новости Харькова: полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в незаконной охоте

12 мая правоохранители провели ряд санкционированных обысков по месту всех шестерых подозреваемых. В результате обнаружены и изъяты более 580 патронов, 2 охотничьих ружья, газовый пистолет и 5 газовых патронов, порох, а также незарегистрированное гладкоствольное ружье и нарезную винтовку без разрешения, 5 единиц холодного оружия и металлический предмет, похожий на саблю.

Новости Харькова: полиция задержала шестерых человек, подозреваемых в незаконной охоте

Вещественные доказательства направлены для проведения экспертных исследований.

В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование продолжается.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  незаконная охота, полиция, харьков
 
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