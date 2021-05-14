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14.05.2021  12:26   

В Харькове улица Домостроительная три дня будет непроездной

Движение транспорта по улице Домостроительной временно запрещается из-за ремонтных работ ХТС.

Новости Харькова: проезд по улице Домостроительной запрещен с 15 по 17 мая

Движение транспорта по ул. Домостроительной, на участке от пр. Победы до ул. Архитекторов, запрещается с 15 до 17 мая 2021 года.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» ремонтных работ на магистральном трубопроводе,

Объезд закрытого участка будет организован по прилегающим улицам: Архитекторов, пр. Победы, пр. Людвига Свободы и другим прилегающим улицам.

Напомним, в воскресенье, 16 мая, на улице Евгения Котляра будут проводиться демонтажные работы заброшенного элеватора. Движение транспорта на указанном участке  будет запрещено с 10:00 до 11:00, также изменятся городские пассажирские маршруты.

Источник:   Городская диспетчерская служба
 Тэги:  движение, транспорт, харьков
 
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