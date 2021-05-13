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13.05.2021  12:38   

Харьковчанки-синхронистки добыли для Украины еще одну медаль ЧЕ

"Серебро" в копилку сборной принесли соревнования в технической программе в артистическом плавании.

На чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште сборная Украины по синхроному плаванию (в составе одни харьковчанки - Марта Федина, Анастасия Савчук, Влада и Марина Алексеевы, Катерина Резник, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко и Елизавета Яхно) завоевала очередную медаль.

Спортсменки выступали под композицию из балета "Лебединое озеро". Жюри оценило номер украинок в 92,3920 балла. Первыми стали россиянки (95,6705), третьими - испанки (89,7700).

Источник:   Харьков спортивный
 Тэги:  плавание, харьков
 
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