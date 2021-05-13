13.05.2021 12:40

Теперь выписать из квартиры человека можно будет без решения суда - законопроект

Украинцы смогут выписать из своих квартир третьих лиц без решения суда. Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной Раде Украины.

Проект закона предусматривает, что зарегистрировать или задекларировать место жительства можно только с согласия владельца и совладельцев жилья. Если место жительства декларирует лицо, являющееся владельцем жилья, то согласие остальных сособственников не требуется. Также законопроект позволяет снять лицо с регистрации без решения суда.

Снятие с регистрации места проживания осуществляется на основании заявления владельца жилья о снятии с регистрации места проживания лиц, зарегистрированных в таком жилье до его вступления в права собственности на это жилье, поданного в орган регистрации по месту нахождения этого жилья.

Снять с регистрации лицо можно в случае окончания срока договора аренды, прекращения обучения в заведении, отчуждения жилья, и тому подобное.

О факте снятия с регистрации места проживания орган регистрации, который осуществлял снятие с регистрации места проживания в день внесения соответствующей информации в реестр территориальной общины направляет уведомление заявителю средствами телефонной, электронной или почтовой связи.

В то же время, чтобы снять с регистрации лицо в возрасте от 14 до 18 лет, необходимо получить согласие родителей или законных представителей.