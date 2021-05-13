13.05.2021 12:20

На Харьковщине спасатели помогли добраться медикам к парализованной женщине

Утром 13 мая спасателям поступило сообщение о том, что в доме по адресу: пгт. Купянск-Узловой, ул. Циолковского в комнате находится 73 летняя женщина, которую парализовало и она не может самостоятельно открыть дверь. Об этом сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В присутствии сотрудников полиции спасатели открыли входную дверь с помощью аварийно-спасательного инструмента и своевременно передали пожилую женщину сотрудникам бригады скорой медицинской помощи.