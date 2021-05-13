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13.05.2021  10:40   

В Харькове – 386 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 13 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 635 новых случаев заражения коронавирусом.

386 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 мая составляет 141 750 человек.
 
Из них:
 
– 2977 летальных случаев (за последние сутки умерло 23 человека);
 
– 118 427 человек выздоровели (за сутки – 889 человек).

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, карантин, харьков, статистика, больница, заболели
 
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