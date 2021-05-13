В Харькове – 386 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 13 мая

За сутки от коронавируса умерло 23 человека.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 635 новых случаев заражения коронавирусом.
386 заболевших – жители Харькова, сообщили в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 13 мая составляет 141 750 человек.
Из них:
– 2977 летальных случаев (за последние сутки умерло 23 человека);
– 118 427 человек выздоровели (за сутки – 889 человек).
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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