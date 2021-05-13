Харьковские школьники успешно выступили на международной Менделеевской олимпиаде

Ученица Харьковской гимназии № 47 Дарья Клименко завоевала бронзовую медаль 55-й Международной Менделеевской олимпиады для школьников по химии.
Олимпиада в этом году состоялась в дистанционном формате. Участниками соревнований стали 145 школьников из 28 стран. В состав команды от Украины вошли восемь школьников, среди которых - ученики Харьковской гимназии № 47 Дарья Клименко и Владимир Максимов.
По результатам двух теоретических туров ученица 10 класса Дарья Клименко получила бронзовую медаль, а ученик 11 класса Владимир Максимов - диплом участника.
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