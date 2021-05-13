13.05.2021 11:00 Сергей Быков

Безусловным лидером на предстоящих мэрских выборах является Игорь Терехов, – Сергей Быков

Электоральная ситуация в Харькове выглядит однозначной, но пока еще остается неясной политика партии власти.

Такую предыборную позицию озвучил глава Института публичной политики и консалтинга Сергей Быков.

«Социологический опрос СОЦИС показал, что безусловным лидером на предстоящих мэрских выборах является Игорь Терехов. Его рейтинг – 31,1%. Михаил Добкин с 21,9% отстает от него почти в полтора раза. При этом опрос показывает Терехову очень хорошие показатели оценки его работы за последние несколько месяцев – 48% избирателей одобряют его действия. Это хорошая платформа для того, чтобы и дальше наращивать электоральное преимущество. По сравнению с предыдущими исследованиями, которые проводились в марте, Терехов увеличил рейтинг, тогда как Добкин продолжает стремительное падение.



Однако для того, чтобы полностью разобраться со сценарием предстоящих харьковских выборов, не хватает еще одного пазла. Пока что остается неясной позиция президентской партии “Слуга Народа”.



Насколько мне известно, сейчас Игорь Райнин пытается договориться о выдвижении от “Слуг” Юлии Светличной. Мотивируя это тем, что у президентской партии все равно в Харькове нет сильного кандидата.



Судя по социологии, Юлия Светличная не может рассчитывать на победу. Но ей это и не нужно. Если президентская партия согласится с предложением Райнина, она могла бы забрать к себе электорат “Слуги народа”, как это уже успешно проделала в Харькове с “Европейской солидарностью”. По той же схеме. Для нее (и для Райнина) это может стать хорошим стартом для собственного политического проекта.



Планы Райнина и Светличной на мэрские выборы совпадают с планами Добкина.



Повторюсь, рейтинг Добкина падает. Такими темпами он вообще может не попасть во второй тур. Поэтому он хочет договориться с Юлией Светличной, чтобы она подыграла ему на выборах в качестве технического кандидата. Иначе ее электорат уйдет к Игорю Терехову и выборы пройдут в один тур.



Посмотрим, получится ли у Добкина, Райнина и Светличной разыграть такую партию. Ведь “Слуга Народа” по итогам получает полное обнуление своих позиций в Харькове, поэтому у президента могут и не пойти на такой вариант», – сообщил он.