Поссорился с братом и ушел из дома. Полиция ищет несовершеннолетнего подростка

Сотрудники отделения полиции № 1 Лозовского районного отдела полиции устанавливают местонахождение 17-летнего Кирилла Мищенко, жителя города Первомайский.
По словам правоохранителей, 12 мая к ним обратился 24-летний брат парня. Он сообщил, что 10 мая между ними возникла ссора, после которой несовершеннолетний ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на рост 180 см, худощавого телосложения, светлые волосы, голубые глаза.
Был одет в синюю куртку, черные спортивные штаны, желто-черные кроссовки. При себе имел спортивный рюкзак.
Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении парня или видели его, просим сообщить в отделение полиции № 1 Лозовского РОП по телефонам: дежурная часть (05748) 3-21-12, 066-834-05-82, 068- 085-41-91,102 или другим доступным для вас способом.
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