На Харьковщине престарелый изувер задул монтажной пеной кошку с пятью котятами (ФОТО)

Злоумышленником оказался 65-летний житель города Валки. Он монтажной пеной задул щель в доме, где находилась кошка и пятеро котят.
8 мая правоохранителям поступило сообщение от 72-летней жительницы города Валки. Она сообщила, что между ней и соседом происходит ссора.
Прибыв на место вызова полицейские установили, что 65-летний мужчина намеренно задул монтажной пеной щель в доме, где находились животные. Сотрудники полиции извлекли кошачье семейство из ловушки, но, к сожалению, двух котят спасти не удалось.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.
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