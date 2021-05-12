12.05.2021 16:19

Спортивная рыбалка. Харьковчане завоевали командное золото (ФОТО)

Рыбаки разыграли награды Кубка Донецкой области по ловле хищной рыбы спиннингом с берега.

Соревнования под названием "СлавГресс 2021" состоялись 8-9 мая 2021 ггода.

За трофей соревновались более 60 рыбаков из Харьковской и Донецкой областей. Наши спортсмены завоевали "золото" и "серебро" в командном зачете (команды "Crazy Fish Pro" и "ZproZand"). В личном - обладателем Кубка стал также харьковский спортсмен Виталий Пашко. В ТОП-10 вошли его земляки Евгений Труков (8 место) и Роман Лазаренко (9 место), который стал побелителем в номинации "BigFish" (поймал судака весом 1291 кг.). 4 место "СлавГресс 2021" завоевал донецкий рыбак Александр Ленко, который на этих соревнованиях выступал за Харьков.