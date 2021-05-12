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12.05.2021  16:43   

Осторожно: Воруют велосипеды - розыск похитителей (ВИДЕО)

В соцсети появилось обращение за помощью в поиске воришек.

На Телеграмм-канале Веха появилась просьба о помощи в поиске.
 
07.05.2021 возле ТРК Украина около 10.00 украден велосипед.
 
Свидетелям просьба сообщить +380632326527
 

Тэги:  воровство, кража велосипеда, харьков
 
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