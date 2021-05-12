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12.05.2021  16:48   

Разбойное нападение на кредитную организацию в Харькове. Нападавшего оставили в СИЗО

12 мая 2021 года следственный судья Червонозаводского районного суда г. Харькова вынес решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине, который напал на кредитное учреждение в Харькове.

По словам руководителя окружной прокуратуры Игорь Белодед, досудебным расследованием установлено, что вечером 4 мая 2021 года 23-летний житель Чугуевского района совершил разбойное нападение на кредитное учреждение, расположенное по проспекту Гагарина в Харькове.

Войдя в отделение кредитного учреждения, мужчина угрожал ножом и требовал отдать ему денежные средства. Боясь за свою жизнь, сотрудница отделения отдала злоумышленнику деньги, имеющиеся в кассе, на общую сумму 7200 грн.

После этого нападающий вызвал такси и уехал с места происшествия.

9 мая 2021 года  мужчине сообщено о подозрении по факту разбоя, объединенного с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья человека, с проникновением в иное помещение (ч. 3 ст. 187 УК Украины ).

Досудебное расследование проводят следователи отдела полиции № 1 Харьковского районного управления полиции № 1 ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления уголовного розыска ГУНП в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  разбой, кредитная организация
 
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