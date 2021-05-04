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04.05.2021  23:19   

Внимание! Дерзкое ограбление на Гагарина - разыскивается налетчик (ФОТО, ВИДЕО)

Разбойное нападение произошло на проспекте Гагарина.

Как сообщает ГУ Нацполици, информация о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 4 мая около 19:00.
 
Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и темную кепку.
 
В настоящее время полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.
 
 Как информируют соцсети, напал 22-летний налетчик  на кредитную организацию "Ваша готівочка"
 
Если у кого-то есть полезная информация по поимке преступника, звоните по номерам (057) 737 40 22 или 102.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, розыск, харьков, налет, проспект гагарина
 
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