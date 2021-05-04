Внимание! Дерзкое ограбление на Гагарина - разыскивается налетчик (ФОТО, ВИДЕО)

04.05.2021 23:19

Разбойное нападение произошло на проспекте Гагарина.

Как сообщает ГУ Нацполици, информация о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 4 мая около 19:00.

Приметы нападавшего: рост около 165 см, был одет в черную куртку и темную кепку.

В настоящее время полицией принимаются меры по установлению личности злоумышленника и его задержанию.

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