12.05.2021 17:19

«Теплые кредиты»: программа компенсации востребована среди харьковчан

С начала реализации городской программы компенсации кредитов на энергосбережение ею воспользовались 1 147 семей на общую сумму 3 млн 210 тыс. грн.

Об этом сегодня, 12 мая, на заседании постоянной комиссии по вопросам промышленности, экономического развития и собственности Харьковского горсовета сообщил директор Департамента экономики и коммунального имущества Михаил Фатеев.

Он напомнил, что программа частичного возмещения «теплых кредитов» физическим лицам стартовала в Харькове в 2017 году. Ее цель – помочь жителям города утеплять дома, тем самым экономя на оплате услуг теплоснабжения. Согласно этой программе, из городского бюджета заемщики могут получить компенсацию 10% тела кредита для всех граждан и 20% - для многодетных семей. Кроме того, харьковчане могут воспользоваться правительственной программой «теплых кредитов», которая предусматривает возмещения из госбюджета 20% суммы кредита (но не более 12 тыс. грн) на приобретение негазовых/неэлектрических котлов и 35% суммы кредита (но не более 14 тыс. грн) на приобретение энергоэффективного оборудования и материалов для владельцев частных домов.

«Эта программа востребована среди харьковчан. Ежегодно ею пользуются сотни семей, которые уже могут видеть результаты энергосбережения. С нашей стороны никаких ограничений нет, то есть получить компенсацию из городского бюджета может каждый, кто оформит так называемый «теплый кредит». В этом году на эти нужды в городском бюджете было заложено 1,5 млн грн, что полностью покрывает потребности горожан», - подчеркнул Михаил Фатеев.

Напомним, для получения «теплого кредита» необходимо обратиться в отделения «Ощадбанка» или «Укргазбанка». На кредитные средства можно утеплить здание, заменить батареи и окна, провести другие работы по теплосбережению и энергоэффективности.