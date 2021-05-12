Главная Новости Криминал и происшествия Сидел на краю перрона. На Харьковщине грузовой поезд убил мужчину
12.05.2021  13:47   

Сидел на краю перрона. На Харьковщине грузовой поезд убил мужчину

Событие произошла 10 мая около 22:20 на железнодорожной станции "Граково" в селе Граково.

Об этом сообощили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.

По словам правоохранителей, грузовой поезд сообщением "Харьков-Купянск" смертельно травмировал 38-летнего мужчину, который сидел на краю перрона.

Происшествие не повлияло на график движения поездов.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Коломак в с. Шелестовое машинист поезда Попасная-Киев травмировал местного жителя. Предварительно установлено, что мужчина сидел на путях.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  поезд, сбил насмерть, граково
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.04 Криминал и происшествия Пассажирский поезд сбил насмерть пожилого мужчину на Харьковщине (ФОТО) 12.04 Дороги и транспорт Из Харькова в Закарпатье возобновили движение поездов 07.04 Криминал и происшествия Офицер, устроивший стрельбу в поезде, задержан. Второй - на гауптвахте.
 
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 