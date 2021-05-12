Сидел на краю перрона. На Харьковщине грузовой поезд убил мужчину

Событие произошла 10 мая около 22:20 на железнодорожной станции "Граково" в селе Граково.
Об этом сообощили в отделе коммуникаций ГУНП в Харьковской области.
По словам правоохранителей, грузовой поезд сообщением "Харьков-Купянск" смертельно травмировал 38-летнего мужчину, который сидел на краю перрона.
Происшествие не повлияло на график движения поездов.
Сведения по данному факту внесены в ЕРДР ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что на железнодорожной станции Коломак в с. Шелестовое машинист поезда Попасная-Киев травмировал местного жителя. Предварительно установлено, что мужчина сидел на путях.
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