В Слободском районе на день отключат воду: список адресов

Водоснабжение части абонентов Слободского района будет временно прекращено с 9:00 до 17:00 13 мая.
Отключение воды связано с проведением ремонтных работ на магистрали D=400 мм по улице Ковтуна, 50, сообщили в КП «Харьковводоканал».
На время проведения ремонтных работ подвоз воды будет осуществляться автоцистернами КП «Харьковводоканал».
Телефон для справок: 15-33.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
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