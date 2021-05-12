В Слободском районе на день отключат воду: список адресов

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на четверг, 13 мая На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 14 мая Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.