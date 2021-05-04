Сидел на рельсах: поезд сбил насмерть мужчину

Полиция выясняет обстоятельства травмирования мужчины поездом.
3 мая в 2:40 в полицию поступило сообщение, что на железнодорожной станции Коломак в с. Шелестовое машинист поезда Попасная-Киев травмировал местного жителя.
Предварительно установлено, что мужчина сидел на путях. Вероятно, был пьян.
От полученных телесных повреждений 39-летний мужчина скончался на месте.
Движение поезда прекращальсь и было восстановлено в 4:24.
По данному факту следственным сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований ч.3 ст. 276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины.
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