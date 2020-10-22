Главная Курсы валют Валюта в четверг: почему не стоит ждать доллара по 28 гривен
22.10.2020  12:21   

Валюта в четверг: почему не стоит ждать доллара по 28 гривен

Активной скупкой валюты НБУ сдержал чрезмерное укрепление гривны.


://facebook.com

По прежнему частичную поддержку гривне окажет необходимость у уже опоздавших по срокам клиентов по расчетам с бюджетом. 

В то же время — вчерашнее снижение котировок доллара уже начинает привлекать внимание некоторых покупателей-нерезидентов, для которых принципиальным является купить валюту максимально дешево. Они сегодня внимательно будут следить за трендом на торгах и в случае нового проседания курса — выйдут в середине дня с покупкой валюты.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:30 на наличном рынке находились на уровне 28,333/28,386 грн/$ (покупка/продажа).

Доллар замер - курс валют 21 октября 2020 в Украине - фото 4

Накануне наличный рынок не успел отреагировать на укреплении национальной валюты. Отражение вчерашних торгов клиенты видят в кассах банков и обменных пунктах сегодня.

Во вторник банки принимали доллар у населения по 28,1-28,33, а продавали по 28,45-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,38 грн, а продавали по 28,4-28,47 грн/$.

Курс на черном рынке

  • USD 28,325/28,418;
  • EUR 33,350/33,466;
  • RUB 0,361/0,363.

Доллар замер - курс валют 21 октября 2020 в Украине - фото 5

Источник:   Минфин
 Тэги:  курсы валют, обмен, доллар, гривнв
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
21.10 Курсы валют Курс доллара и евро в среду: почему не стоит ждать покоя на валютном рынке 19.10 Курсы валют Новые валютные ралли: чего сегодня ждать по доллару и евро 18.10 Курсы валют Доллар почти по 28,37: как Нацбанк взял «на испуг» продавцов и спекулянтов
 
 
 

Видео

В Харькове на пешеходном переходе сбили женщину. ВИДЕО
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2020 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 