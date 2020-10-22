22.10.2020 12:21

Валюта в четверг: почему не стоит ждать доллара по 28 гривен

Активной скупкой валюты НБУ сдержал чрезмерное укрепление гривны.



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По прежнему частичную поддержку гривне окажет необходимость у уже опоздавших по срокам клиентов по расчетам с бюджетом.

В то же время — вчерашнее снижение котировок доллара уже начинает привлекать внимание некоторых покупателей-нерезидентов, для которых принципиальным является купить валюту максимально дешево. Они сегодня внимательно будут следить за трендом на торгах и в случае нового проседания курса — выйдут в середине дня с покупкой валюты.

Курс в обменниках

Сегодня котировки по состоянию на 11:30 на наличном рынке находились на уровне 28,333/28,386 грн/$ (покупка/продажа).

Накануне наличный рынок не успел отреагировать на укреплении национальной валюты. Отражение вчерашних торгов клиенты видят в кассах банков и обменных пунктах сегодня.

Во вторник банки принимали доллар у населения по 28,1-28,33, а продавали по 28,45-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,38 грн, а продавали по 28,4-28,47 грн/$.

Курс на черном рынке