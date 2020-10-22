Валюта в четверг: почему не стоит ждать доллара по 28 гривен

Активной скупкой валюты НБУ сдержал чрезмерное укрепление гривны.
По прежнему частичную поддержку гривне окажет необходимость у уже опоздавших по срокам клиентов по расчетам с бюджетом.
В то же время — вчерашнее снижение котировок доллара уже начинает привлекать внимание некоторых покупателей-нерезидентов, для которых принципиальным является купить валюту максимально дешево. Они сегодня внимательно будут следить за трендом на торгах и в случае нового проседания курса — выйдут в середине дня с покупкой валюты.
Сегодня котировки по состоянию на 11:30 на наличном рынке находились на уровне 28,333/28,386 грн/$ (покупка/продажа).
Накануне наличный рынок не успел отреагировать на укреплении национальной валюты. Отражение вчерашних торгов клиенты видят в кассах банков и обменных пунктах сегодня.
Во вторник банки принимали доллар у населения по 28,1-28,33, а продавали по 28,45-28,5 грн. Обменники, в свою очередь, покупали американскую валюту по курсу 28,3-28,38 грн, а продавали по 28,4-28,47 грн/$.
Сегодня звезды щедро наполняют вас энергией, целеустремленностью и верой в собственные силы. Стоит только захотеть, и вам окажутся по плечу любые достижения!
Ожидается умеренно теплая погода. Солнце будет редко показываться из-за облаков. Без осадков.
Ежегодно 22 октября, начиная с 1998 года, в мире отмечается Международный день заикающихся людей.
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