10.04.2024 07:30 Рита Парфенова

10 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

10 квітня у різних країнах світу відзначається чергове сімейне свято – День братів та сестер.





Не надто відомий День братів та сестер покликаний продовжити славну традицію вшанування сімейних та споріднених зв'язків, зміцнюючи відносини між близькими людьми.



Свято, вперше проведене в 1998 році, стало швидко набирати популярності спочатку в США, а потім набуло поширення і в інших країнах і вже «обростає» традиціями. Так, цього дня прийнято дарувати подарунки братові чи сестрі, вітати по телефону, зустрічатися в кафе чи всій родині будинку, даруючи тепло та радість один одному та батькам, для яких немає нічого приємнішого, ніж близькі та добрі стосунки між їхніми дітьми!

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять мучеників Терентія, Помпія, Максима, Зенона та інших.



У народі цей день називали Терешка. За стародавнім звичаєм сьогодні спостерігають за сходом сонця. Тому варто прокинутися раніше, спостерігати за сонцем, щоб наповнитися позитивною енергією.



Цього дня не варто голосно поводитися, вживати алкогольні напої, лаятися та злитися.



За Юліанським календарем, 10 квітня православна церква вшановує пам’ять преподобного Іларіона Нового, ігумена Пелікітського.



Цього дня рекомендують завершити всі розпочаті справи. Окрім того, можна сміливо вирушати у подорож.



Цього дня не рекомендують сваритись.



Слідкуйте за своїми думками і женіть геть тугу і зневіру.

Також цього дня

В 1633 зажовкнув туман на Альбіоні: банани, раніше не бачені в Англії, почали продаватися в лондонському магазині. Відзначається як Міжнародний день банана.



1710 – в Англії набув чинності "Статут королеви Анни" - перший в історії закон про авторське право. Згідно з цим документом автор отримував можливість продати право користування своїм рукописом на 14 років.



1755 – народився Самюель Ганеманн, німецький лікар, засновник гомеопатії та похмільного принципу «клин клином вибиває». Спостерігаючи дію ліків на організм здорової людини, Ганеман дійшов висновку, що лікарські речовини викликають в організмі такі ж явища, як хвороби, проти яких вони діють. Виходячи з цього, він висунув основний принцип гомеопатії – подібне лікується таким.



1833 – вперше розпочалося виробництво сірників.



1847 – народився Джозеф Пулітцер, американський журналіст, засновник журналістської Пулітцерівської премії.



1849 – американець Уолтер Хант запатентував безпечну шпильку. Цей винахід з'явився завдяки почуттю обов'язку. Вирішивши віддати приятелю позику 15 доларів, Хант, який був здатний на вигадку, спорудив з мідного дроту перший шпильку, на яку отримав патент і відразу ж продав права на нього за 400 доларів. Однак на той час патент не завжди захищав винахідника. Вже восени того ж року заповзятливий британець Чарльз Роулей запатентував аналог шпильки Ханта у себе на батьківщині. Тому тепер у всьому світі цю шпильку називають «англійською».



1864 – у Львові розпочав роботу перший професійний український театр «Руська бесіда».



1912 – у свій перший та останній рейс вийшов «Титанік». У нерівній битві з айсбергом вижило близько 700 із 2200 пасажирів. Зате з того часу про цю найбільшу морську битву складаються легенди і знімаються красиві фільми.



1917 – народився Роберт Бернс Вудвордт, американський хімік, який синтезував хінін, холестерин, кортизон, стрихнін, вітамін B12 і розшифрував будову пеніциліну та стрептоміцину. У 1965 удостоєний Нобелівської премії з хімії за визначний внесок у мистецтво органічного синтезу, завдяки якому, наприклад, американці нині – одна з найтовстіших націй.



1932 – народився Омар Шаріф, англо-американський кіноактор, відомий за фільмами: «Падіння Римської імперії», «Золото Маккени», «Хелло, Доллі», «Смішне дівчисько» та ін. У перших кінострічках партнеркою Омара Шаріфа була знаменита єгипетська актриса Фатен Хамама, заради шлюбу з якою, що тривав до 1971, він прийняв іслам. Загалом актор знявся приблизно у 70 кінофільмах.



1937 – народився Микола Андрійович Касьян, лікар-остеопат, академік НАНУ, заслужений лікар України.



1951 – народився Стівен Сігал, американський майстер айкідо, актор, режисер, сценарист та продюсер.



1988 – народився Хейлі Джоел Осмент, американський кіноактор («Форрест Гамп», «Шосте почуття», «Штучний розум»).



1992 – у Запоріжжі відкрито перший фестиваль мистецтв «Козацькому роду нема переводу».



1995 – Україна та Китай підписали договір про військове співробітництво.



2003 – компанії Air France і British Airways заявили, що припинять експлуатацію надзвукового літака "Конкорд" з початку листопада 2003 року.



2010 – в авіакатастрофі під Смоленськом загинули Лех Качинський (р. 1949), президент Республіки Польща, його дружина Марія та велика кількість представників польської адміністрації, всього 88 пасажирів та 8 членів екіпажу.

2019 – вперше в історії вчені зробили фото надмасивної чорної діри в центрі галактики Messier 87 (M87).

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Григорій, Дмитро, Максим, Олександр, Терентій, Федір, Яків.



за Юліанським календарем: Василь, Іван, Іларіон, Ілля, Микола, Сава, Степан.