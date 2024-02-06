06.02.2024 07:30 Рита Парфенова

6 лютого: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 6 лютого відзначається професійне свято відмінних психологів, знавців коктейлів та просто добрих людей.

Як не дивно, в основі Міжнародного дня бармена – релігійне коріння. 6 лютого у католицькому календарі – це день Святого Аманда. Саме він вважається небесним покровителем усіх, хто пов'язаний із спиртним – барменів, виноробів, пивоварів, рестораторів.



Святий Аманд жив наприкінці шостого – сьомого століття і був, ясна річ, спочатку не святим, а просто єпископом Маастрихтським. Однак цей єпископ докладав величезних зусиль у зверненні до католицької віри населення основних виноробних регіонів Європи: у Німеччині, Фландрії та Франції. І після канонізації Святий Аманд став вважатися покровителем представників, пов'язаних з вином професій.



Ремесло бармена невипадково удостоїлося свого власного календарного свята. Незважаючи на те, що ця професія поєднує людей різного віку, статі та життєвих позицій, вона далеко не така проста, як виглядає з боку, вимагає неабиякого «вишкола». Іноді бармени проводять на ногах майже цілодобово, крім цього вони відмінні психологи і нерідко вгадують улюблений напій клієнта з першого погляду.



Цей день прийнято відзначати змаганнями барменів, танцями та дегустацією вин – все це в атмосфері веселощів, дружелюбності та гарного настрою. І, звичайно, майстер-класами верху барменської майстерності – флейрингу (жонглювання «реквізитом» – пляшками, келихами та іншою тарою).

Прикмети дня

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують памʼять святого преподобного Вукола. Його вважали покровителем корів і телят, і навіть цілителем. Наприкінці лютого корови часто тіляться. Святому Вуколу моляться за здоров'я молодняку.



Цього потрібно зварити та з'їсти молочну кашу для міцного здоров'я. Найкраще приготувати кукурудзяну або ячну крупу. Такою кашею вечеряє вся родина, а плівку з каші віддають теляти.



Сон, побачений уночі на 6 лютого, здійсниться за 8 днів. Розповідати про цей сон нікому не можна.



Раніше самотні люди молилися Богові, щоби зустріти другу половинку.



За Юліанським календарем, 6 лютого православна церква вшановує пам’ять преподобної Ксенії Римлянки. Цей день вважали переломом зими, і по ньому судили про весну: «Яка Ксенія — така весна». "Якщо на Ксенію відро (хороша погода) - весна буде червона (хороша)".

Згідно з народними прикметами, 6 лютого не можна перестилати постіль, шити і в'язати (літнім людям), а також переїдати.

Також цього дня

В 1820 перші 86 афроамериканських іммігрантів за підтримки Американського колонізаційного товариства почали переселення на територію сучасної Ліберії.



1840 – англійці нав'язали маорійським вождям Договір Вайтанги, за яким останні поступилися англійській королеві «всі права та повноваження суверенітету» та отримували земельні гарантії та «права та привілеї суб'єктів Британії». Нова Зеландія стала колонією Великої Британії.



1895 – народився Поль Брегг, американський дієтолог, автор книги «Диво голодування».



1901 – у Парижі на вокзалах з'явилися перші телефони.



1911 – народився Рональд Рейган, актор та 40-й президент США (з 1981 по 1989 рр.), республіканець.



1932 – народився Франсуа Трюффо, найвідоміший французький режисер, один із основоположників нової хвилі у кіномистецтві.



1945 – народився Боб Марлі, ямайський музикант стилю реггі.



1945 – у Лондоні починає працювати І Всесвітня конференція профспілок, організована Британським конгресом тред-юніонів. Створюється Всесвітня федерація профспілок.



1950 - вважається, що МіГ-17 став першим серійним літаком, який перевищив швидкість звуку в горизонтальному польоті.



1958 – створено спілку кінематографістів України.



1971 – під час прогулянки Місяцем американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфу.



1985 – компанія Microsoft оголосила створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.



1996 – британську антарктичну станцію «Фарадей» передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію «Академік Вернадський».

2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.

2018 – з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

2023 – потужний землетрус у Туреччині та Сирії, понад 50 000 загиблих

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анатолій, Арсен, Василь, Дмитро, Іван, Максим, Марія, Марфа, Олександр, Севастьян, Христина, Юліан.



за Юліанським календарем: Герасим, Денис, Іван, Ксенія, Микола, Павло, Тимофій.