16.11.2023 07:30 Рита Парфенова

16 листопада: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв'язку, а привід для цього народився у Харкові.





16 листопада 1924 року в ефірі пролунала перша в Україні радіопередача – харківська радіостанція транслювала концерт.

Радіостанцію у Харкові, що був у ті роки столицею Української Соціалістичної Республіки, створювали у порядку бойового наказу. Розташовувалася перша радіостанція у Центральному партійному клубі – сьогодні це будівля Філармонії. Перші слова Українського радіо почули 70 радіоаматорів. Дикторів тоді, звісно, ​​у штаті радіостанції не було. Тому відкрив передачу технік, який за звичкою зв'язківця на початку тричі проговорив у мікрофон «Алло». А потім ще тричі «каже Харків». Ось із такого цікавого моменту розпочалося радіомовлення в Україні. Власне, перший радіоконцерт – це була своєрідна приманка для слухачів. Далі транслювалися пропагандистські радіогазети.



День працівників радіо, телебачення та зв'язку встановлено у 1994 році на підтримку ініціативи працівників цієї галузі України. Він присвячений людям, які щодня забезпечують можливість спілкування у повсякденному житті та простір для комунікацій у бізнесі.



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У світовому масштабі сьогодні відзначається день витримки та терпіння у всьому світі, адже це – Міжнародний день толерантності.



16 листопада 1995 року держави-члени ЮНЕСКО ухвалили Декларацію принципів толерантності. Під терпимістю (толерантністю) у Декларації розуміється «повага, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження та способів проявів людської індивідуальності». Декларація проголошує «визнання того, що люди за своєю природою різняться за зовнішнім виглядом, становищем, мовленням, поведінкою та цінностями і мають право жити у світі і зберігати свою індивідуальність».

В ООН запустили кампанію «Разом для всіх», спрямовану на заохочення терпимості, поваги та гідного життя. Кампанія включає заходи щодо поширення інформації про внесок біженців та мігрантів в економічне, культурне та соціальне життя держав. У її рамках вживаються заходи щодо зміцнення діалогу між біженцями, мігрантами та населенням країн, що приймають.



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16 листопада світ відзначає День боротьби з анорексією. Його створили, щоб привернути увагу громадськості до серйозності проблеми розладів харчової поведінки.



Анорексія – серйозне захворювання, на яке все частіше хворіють неповнолітні дівчата через виснажливі дієти та голодування. Хоча молодий організм потребує їжі, але при цьому стражданні у людини відсутній апетит.



Цей синдром супроводжується небезпечним порушенням функції обміну речовин, хворобами системи травлення та інфекціями. Проблема є дуже гострою для суспільства: багато людей критикують нав’язувані модою неприродні стандарти краси, через що жінки позбавляють себе їжі, а потім хворіють.



Ще у 1992 році День без дієт (друга назва свята) відбувся у Великобританії. День боротьби проти анорексії стали відзначати у різних країнах світу – у США, Канаді, Новій Зеландії, Австралії, Данії, Бразилії, Індії. З 1998 року різні організації міжнародного рівня почали виступати з ініціативою запровадження офіційного дня, щоб привернути увагу до проблеми. Так, у 2006 році після модного показу від серцевого нападу через нервову анорексію померла уругвайська фотомодель Луісель Рамос. В тому ж році померла 22-річна модель Ана Кароліна Рестон від печінкової недостатності, також викликаною анорексією. Проблема дуже серйозна, потребує рішення на світовому рівні – донести до людей небезпеку надмірних дієт та голодувань та запобігти хворобі.



Анорексія – це психічне захворювання, розлад харчової поведінки, ключовим фактором якого є навіть не різка втрата ваги, а суворе обмеження себе в їжі, виснаження організму. Цей недуг у 4 рази частіше виникає у дівчат та жінок, ніж у хлопців та чоловіків. Часто супроводжується депресієюабо тривожністю, може спровокувати виникнення шизофренії. Смертність від анорексії сягає страшних 20%.



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Щороку кожного третього четверга листопада у світі відзначають День філософії. Офіційно свято з’явилося у 2005 році з ініціативи ЮНЕСКО.



Філософія вважається давньою наукою, завдяки якій людство пізнає себе та світ навколо. У перекладі з грецької, філософія означає «Кохання до мудрості». Безліч мислителів стверджували, що суть філософії полягає в здивуванні. І справді, філософія народжується з природного прагнення людини цікавитися собою та навколишньою дійсністю.



Сенс святкування Міжнародного дня філософа полягає в тому, щоб знайти спільну платформу обговорення глобальних соціо-культурних перетворень, що відбуваються, відкрити сферу повсякденного мислення для нових ідей і стимулювати публічні дебати мислителів і суспільства з приводу сучасних викликів.

Православні (церковні) свята

За Новоюліанським календарем, на який Православна церква України перейшла 1 вересня 2023 року, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого апостола Матвія.

За Юліанським календарем, 16 листопада православна церква вшановує пам’ять святої княжни Анни Всеволодівни — дочки київського князя Всеволода Ярославича.

Народні прикмети та традиції

У народі день прозвали Анною Холодною, оскільки погода у ці дні починала змінюватися, наставали холоди і зима вступала у свої права.



У цей день уважно спостерігали за погодою, зважаючи на прикмети. «Ганна без снігу — не чекай на хліб», — говорили в народі, передбачаючи майбутній урожай. Морозний день віщував погані справи: "Ганна холодна – осінь голодна".



До речі, якщо увечері ввечері 16 листопада вдарить мороз – зима буде достатньо теплою і без суттєвих перепадів температур.



У рибалок була своя прикмета: якщо на Акепсіма перша риба зірветься з гачка, то улов буде неважливим.

У давнину дівчата цього дня займалися рукоділлям.

Що не можна робити 16 листопада

Підписання угод та контрактів радять перенести на інший час.

Цього дня не бажано виходити з дому без особливої потреби.

Не варто пускати сьогодні в дім незнайомців.

Також цього дня

У 1824 році австралійський дослідник Гамільтон Х'юм виявив річку Мюррей, найдовшу річку в Австралії.



1841 – американець Наполеон Герен запатентував пробковий рятувальний пояс.



1906 – в Англії запатентована перша кінокамера.



1918 – Угорщина проголошена республікою. Тим самим було покладено край майже чотирисотрічному правлінню династії Габсбургів.



1922 – у Харкові почала працювати перша в Україні телефонна станція.



1938 – дата народження спортивної боротьби самбо (абревіатура, утворена від словосполучення «самооборона без зброї») – вид спортивного єдиноборства, а також комплексна система самооборони, розроблена в СРСР у результаті синтезу багатьох національних видів єдиноборств і, зокрема, грузинської боротьби та дзюдо.



1945 – заснована ЮНЕСКО (UNESCO) – Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки та культури).



1966 – спостерігався найбагатший зорепад: до 2300 метеорів за хвилину.



1967 – розпочався І Всесвітній конгрес Вільних українців у Нью-Йорку (тривав 16-19.11).



1974 – за допомогою радіотелескопа, спорудженого в кратері вулкана Аресібо (Пуерто-Ріко, США), відправлено перше послання людства до зірок на хвилі 21 см. Повідомлення містило основні дані про нашу цивілізацію; воно було зашифровано двійковим кодом і містило 1679 знаків.



1977 – народилася Меггі Джилленхол, американська актриса («Божевільне серце», «Темний лицар», «Париж, я люблю тебе», «Донні Дарко», «Посмішка Мони Лізи»).



1977 – народилася Оксана Баюл, українська спортсменка-фігуристка, олімпійська чемпіонка 1994 року в одиночному катанні.



1989 – почалася Оксамитова революція у Чехословаччині.



1999 – започатковано Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розвитку України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Анна, Богдан, Василь, Володимир, Вольдемар, Георгій, Євдокія, Єгор, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Микола, Олександр, Павло, Петро, Семен, Сергій, Світлана, Теодор, Федір, Ян.

за Юліанським календарем: Богдан, Василь, Вікентій, Віктор, Володимир, Ганна, Георгій (Юрій, Єгор), Дмитро, Євдокія, Іван, Ілля, Йосип, Кузьма, Макар, Матвій, Михайло, Микола, Микола, Олександр, Павло, Петро, ​​Семен, Сергій, Федір, Федот.