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16.11.2023  08:09   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 16 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

Минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, пожежа, яку спричинили окупанти своїми обстрілами, минулої доби зафіксована в Куп'янському районі.

О 22:30 рятувальники 60-ї Державної пожежно-рятувальної частини виїхали на ліквідацію пожежі, яка сталась від влучання ворожого боєприпасу у приватну оселю в с. Кругляківка Куп’янського району. Горіли конструктивні елементи будинку та домашні речі на площі 25 кв.м. Вогнеборці ліквідували вогонь о 00:24. Постраждалих немає. Від ДСНС було залучено 1 одиницю техніки та 5 чоловік особового складу.

Загалом протягом доби з 15 по 16 листопада 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 12 оперативних виїздів, з яких:

  • 2 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
  • 6 – на допомогу населенню і комунальним службам;
  • 4 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 15 листопада у полі поблизу с. Сороківка Харківського району на ворожій міні підірвався 42-річний чоловік. Внаслідок вибуху він залишився без ноги. Бригадою екстреної медичної допомоги постраждалого було госпіталізовано до лікарні.

 

Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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