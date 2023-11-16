Ракетний удар по Чугуїву: на Харківщині знову зруйновано освітній захід

Проти ночі 16 листопада росіяни завдали ударів по Чугуївському району Харківщини.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посидланням на пресслужбу ХОВА.
«Близько опівночі ворог завдав удару, попередньо з ЗРК С-300, по м. Чугуїв», – йдеться у повідомленні.
У місті пошкоджено будівлі закладу освіти та приватний житловий будинок. Попередньо, без постраждалих.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби рятувальники два рази виїжджали на гасіння пожеж, одну з яких спричинили ворожі обстріли.
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