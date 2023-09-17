17.09.2023 07:30 Рита Парфенова

17 вересня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

День рятувальника — свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня.

Щороку в Україні відзначається День тих, хто рятує людей з вогню та проводить аварійно-рятувальні у надзвичайних ситуаціях техногенного та природного характеру.



З 2004 до 2008 року це свято мало назву День працівників цивільного захисту. Ще раніше (з середини 1990-х до 2004 року) в Україні щороку відзначалися окремо два свята тих, хто гордо іменується рятівником: 29 січня – День працівників пожежної охорони та щоостанньої суботи жовтня – День рятівника. За десятиліття Міністерство з питань надзвичайних ситуацій України (МНС) запропонувало, а глава держави Віктор Ющенко прийняв пропозицію перейменувати об'єднаний День працівників цивільного захисту на День рятівника.



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Українські рятувальники відзначають своє професійне свято у день святкування православною церквою Ікони Божої Матері «Неопалима Купина». Ця ікона – покровителька пожежників та рятувальників та надає допомогу всім, хто потрапив у біду.



За переказами, у вигляді куща, що горить, але не згорає, Мойсеєві з'явився Бог, щоб покликати пророка вивести народ Ізраїлю з Єгипту. У християнстві Неопалимая Купина стала прообразом Богоматері, що символізує непорочне зачаття Діви Марії.



Православні люди шанують чудотворну ікону Божої Матері з тією самою назвою. У центрі ікони знаходиться зображення Марії з немовлям, укладене у восьмикінцеву зірку, яка, у свою чергу, утворена двома чотирикутниками — зеленим (природний колір Купини) і червоним (колір полум'я, що охопив її). У іконописі ікона відома з середини 16 століття, а свято на честь її було встановлено у 17 столітті.



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У травні 2019 року на засіданні 72-й Всесвітньої асамблеї охорони здоров’я держави взяли на себе зобов’язання визнати безпеку пацієнтів як одну з пріоритетних задач охорони здоров’я і вжити усі необхідні заходи для зменшення шкоди, що завдається пацієнтам в медичних установах. Всесвітня асамблея охорони здоров’я схвалила встановлення Всесвітнього дня безпеки пацієнтів, що буде відзначатися щороку 17 вересня.

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Щороку третьої неділі вересня в Україні відзначають День батька та День працівників лісу.

Всенародний День батька - це не офіційне свято, але з початком російсько-української війни держава та суспільство у визначенні моральних та духовних цінностей все частіше звертається до прикладу батька-захисника.



День працівників лісу - це професійне свято працівників лісового господарства, лісової, деревообробної та целюлозно-паперової промисловості.



Україна посідає восьме місце у Європі за площею лісу. Загальна площа земель лісового фонду становить 10,8 млн. га, з яких 9,5 млн. покрито лісовою рослинністю. Характерним для України є нерівномірне розташування лісів, переважно екологічне їхнє значення та високий відсоток заповідників (13,7%). Кожен другий гектар лісу в Україні створено штучно. В даний час на підприємствах лісового господарства функціонує 649 постійних розсадників, тепличні господарства, де щороку вирощують понад 377 млн ​​шт. стандартного посадкового матеріалу, 16,3 тис. га постійних лісонасінних ділянок.

Традиції дня

Селяни в цей час починали збирати врожай цибулі на городі.

Що не можна робити 17 вересня

Радять не розпалювати багаття та навіть не запалювати свічки.

Цього дня варто відкласти нові справи.

Не можна впадати у відчай і думати про погане.

Також не можна брати гроші у борг або оформлювати кредит, бо фінансові труднощі супроводжуватимуть вас довгий час.

Також цього дня

1630 року в Північній Америці британськими переселенцями засновано Бостон.



1787 – було затверджено нову редакцію Конституції США. Зі союзу окремих незалежних штатів США стали федеративною державою. Главою держави, головнокомандувачем збройних сил був президент, термін правління якого складав чотири роки. Законодавча влада належала конгресу, що складався із сенату та палати представників. Судова влада перебувала у компетенції Верховного суду. Так і досі живуть.



1789 – англійський астроном У. Гершель відкрив супутник Сатурна Мімас.



1864 – народився Михайло Коцюбинський, український письменник (Fata morgana).



1918 – в Іспанії створено футбольний клуб "Валенсія".



1922 – у Берліні відбувся перший у світі публічний показ звукового фільму.



1934 – випущена перша грамплатівка на 33 і 1/3 обороту за хвилину з 5 симфонією Бетховена.



1935 – народився Кен Кізі, американський письменник, автор «Польоту над гніздом зозулі».



1944 – народився Райнхольд Месснер, знаменитий італійський альпініст, який підкорив усі восьмитисячники планети, а 1980 року перший, хто зійшов на Еверест без допомоги кисню. Також перейшов через Антарктиду без допомоги механізованих засобів пересування та собак.



1945 – народився Філ Джексон, американський баскетбольний тренер. "Чикаго Булз" ставали за його керівництвом чемпіонами NBA 6 разів, а "Лос-Анджелес Лейкерс" - два.



1953 – проведено першу успішну операцію з поділу сіамських близнюків.



1968 – народилася Анастейша (Анастейша Лін Ньюкірк), американська поп-співачка та автор пісень, альбоми та пісні якої багаторазово набували платинового статусу.



1989 – у Чернівцях розпочався І Республіканський фестиваль української пісні «Червона рута».

1991 – Створено Кабінет Міністрів України. До 23 жовтня посаду прем’єра займав Віталій Масол, як голова Ради міністрів УРСР. Першим Прем'єр-міністром України став Вітольд Фокін (від 23 жовтня).

1993 – останні підрозділи російських (кол. радянських) військ залишили територію Республіки Польща.

Іменини відзначають:

Василь, Григорій, Іван, Митрофан, Михайло, Мойсей, Микола, Олександр, Олена, Павло, Петро, ​​Степан, Федір, Юліан.