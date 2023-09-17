17.09.2023 08:14 Рита Парфенова

Про стан бойових дій у Харківській області на 17 вересня

Двічі за добу ворог завдавав ракетних ударів по місту Харків, авіаційних ударів зазнали населені пункти Мала Вовча, Плетенівка, Синьківка, Копанки.

Як повідомляє РЕДПОСТ, протягом доби під артилерійським вогнем противника опинилися близько 100 населених пунктів Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей.



На Слобожанському напрямку противник продовжує утримувати угруповання військ прикриття державного кордону. Проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.



В зоні відповідальності ОСУВ «Хортиця» на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили 13 атак противника в районі Кліщіївки Донецької області. Противник безуспішно намагався прорвати оборону Збройних Сил України в районах Курдюмівки та Андріївки Донецької області. За результатами ведення наступальних (штурмових) дій Сили оборони мають успіх в районі Кліщіївки Донецької області, витісняють противника із займаних позицій.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині ввечері 16 вересня 2023 року.