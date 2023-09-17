Внаслідок ракетних ударів по Харкову спалахнули три пожежі

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинили ворожі обстріли.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами:
Загалом протягом доби з 16 по 17 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:
Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 вересня 2023 року.
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