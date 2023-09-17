17.09.2023 08:52 Рита Парфенова

Внаслідок ракетних ударів по Харкову спалахнули три пожежі

Минулої доби рятувальники 15 разів виїжджали на гасіння пожеж, п'ять з яких спричинили ворожі обстріли.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, протягом доби зафіксовано 5 пожеж, спричинених ворожими обстрілами:

3 пожежі в Холодногірському районі м. Харкова;

1 пожежа в Куп’янському районі, с. Хатнє – горіла трава на площі 1 Га;

1 пожежа в Богодухівському районі, с. Івашки – горіла господарча споруда на площі 40 кв.м.

Загалом протягом доби з 16 по 17 вересня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 25 оперативних виїздів, з яких:

15 – на ліквідацію пожеж, 5 з яких були спричинені ворожими обстрілами;

1 – на перевірку місця ворожого обстрілу;

6 – для надання допомоги населенню;

3 – інші виїзди.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 17 вересня 2023 року.