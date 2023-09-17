Збільшилась кількість поранених внаслідок ракетного удару по Харкову

Проти ночі 17 вересня, близько 0:30, ворог завдав ракетного удару по м. Харків. Зафіксовано влучання 4 керованих ракет ЗРК С300 по будівлі цивільного підприємства. Сталася пожежа.
Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів області.
Близько 11:30 між селами Глибоке та Стрілеча Харківського району російські окупанти завдали удару керованою протитанковою ракетою по цивільному автомобілю. Чоловік та жінка, що перебували в авто, загинули на місці. Ще один чоловік 72 років, що був в авто, зазнав поранення. Госпіталізований у важкому стані.
Внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району зазнав поранення цивільний чоловік 23 років.
Також під вогнем ворога протягом доби перебували села Хатнє та Подоли Куп'янського району, смт Козача Лопань Харківського району, с. Шийківка Ізюмського району, с. Івашки Богодухівського району, м. Вовчанськ Чугуївського району та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, господарчі споруди, торговельні приміщення, сталися пожежі.
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писав, що вранці 11 вересня військові рф випустили по Харкову шість ракет
– три Іскандери К та три ракети С-300.