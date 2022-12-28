28.12.2022 07:30 Рита Парфенова

28 грудня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Сьогодні відзначається свято найважливішого з мистецтв – Міжнародний день кіно.

28 грудня 1895 року у Парижі у «Гранд-кафе» на бульварі Капуцинок відбувся перший сеанс синематографа братів Люм'єр.



Люм'єри представили широкому загалу перший у світі короткометражний фільм «Прибуття поїзда на вокзал Ла Сіота». Це був перший фільм в історії кінематографа, який був показаний за гроші публіці.



Демонстрація «Прибуття поїзда» викликала справжню паніку у глядачів: вони схоплювалися з місць і тікали із зали, боячись, що локомотив, що наближається на екрані, розчавить їх…



З того часу кінематограф пройшов великий шлях у розвитку і зазнав масштабних змін: від німого кіно до звукового, від чорно-білого до кольорового, від плівкового до цифрового.



А у всьому світі сьогодні проводиться багато різних кінофестивалів: «Золота пальмова гілка» у Каннах, Венеціанський міжнародний кінофестиваль, «Берлінале», фестиваль імені братів Люм'єр, «Оскар», ММКФ та інші.



Міжнародний день кіно – це свято професіоналів кінематографії та любителів цього виду мистецтва.



Окрім спільного свята, у різних країнах світу встановлено свої Дні національного кінематографу. День українського кіно відзначається щороку другої суботи вересня.

Прикмети дня

28 грудня відзначається Трифонів день. Святого Трифона шанували як покровителя моряків. Саме йому вони молилися у разі небезпеки. Звісно, поминали Трифона у цей день усі, хто був пов'язаний із морем. По можливості, йшли до церкви та ставили свічку святому.



Люди помічали, що день починає прибувати, і вважали, що сонце посилає на землю своїх дітей — промені, що проганяють нечисту силу. Однак, сонячні промені були ще слабкі і їм була потрібна допомога. Для цього треба було рано-вранці винести на двір гаряче вугілля і висипати на сніг — так можна було злякати злих духів. «З ґанку зійди, золоте вугілля подвір'ям покоти», — радили наші предки.

Також цього дня

1708 року випущено перший громадянський календар. У ньому повідомлялося «про затемнення сонця та місяця, про пори року, про війну та мирські справи, про здоров'я та хвороби, про кровопускання». І ще: приватним особам заборонялося друкувати календарі, тим паче привозити їх із-за кордону.



1856 – народився Томас Вудро Вільсон, 28 президент США.



1869 – в Огайо (США) Вільямом Семплом запатентовано першу жувальну гумку.



1954 – народився Дензел Вашингтон, американський кіноактор («Тренувальний день», «Гнів», «Книга Ілая»).



1968 – народився Іван Андрусяк, український поет та дитячий письменник.



1969 – народився Лінус Торвальдс, фінський програміст, творець операційної системи Linux.



1973 – у Парижі (видавництво YMCA-press) було опубліковано роман-дослідження Солженіцина «Архіпелаг ГУЛАГ».



1979 – народилася Нумі Рапас, шведська актриса.



1981 – народилася Сієна Міллер, американська кіноактриса («Таємниці міста», «Заборонене кохання», «Хіпі Хіпі Шейк»), фотомодель.



1983 – створено Шацький національний природний парк.



1987 - 76-річна кіпріотка Ківель Папаіоанноу застрягла в ліфті магазину, пробувши там до 2 січня (світовий рекорд тривалості перебування в ліфтах), харчувалася вона купленими продуктами.



1991 – Незалежність України визнали Італія, Індонезія, Йорданія, Оман, Сирія, Японія.



1999 – У Туркменістані ухвалено закон, за яким Сапармурат Ніязов став довічний президент країни.



2007 – Непал проголошено Федеративною Демократичною Республікою.

Іменини відзначають:

Василь, Іларіон, Олександр, Павло, Степан (Стефан), Тріфон.