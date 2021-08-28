28.08.2021 07:00

День украинских авиаторов: события 28 августа

Ежегодно в последнюю субботу августа отмечается День авиации Украины.

Это фактически профессиональный праздник всех авиаторов страны, которые несут военную или гражданскую службу на авиапредприятиях и авиалиниях. Впервые День авиации Украины отмечали в 1993 году – после выхода соответствующего президентского указа от 16 августа.



В Украине эффективно функционирует полный авиационный цикл. В стране создана система государственного регулирования авиации, ведется подготовка авиационных кадров, действуют предприятия по изготовлению самолетов. Кроме того, в Украине развита сеть аэропортов, благодаря чему авиационное движение покрывает 730 тысяч квадратных километров.



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Ежегодно в последнюю субботу августа тысячи водителей отмечают свой профессиональный праздник — День дальнобойщика.



Дальнобойщик – это не просто работа, которая приносит деньги, а образ жизни. Эта профессия напрямую связана с разнообразными опасностями, но также она позволяет путешествовать и открывать новые уголки стран.



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У православных сегодня – Успение Пресвятой Богородицы и конец поста.



Успенье Пресвятой Богородицы совершается после Успенского поста (период с 14 по 27 августа), который в народе назывался спожинками (или госпожинками), так как праздник Успения знаменовал собой завершение уборки урожая – спожинать означало дожинать. Слово спожинки превратилось в госпожинки по созвучию со словом госпоженка, как иногда в народе называли Богоматерь.



С окончанием Успенского поста начиналась пора свадеб. Девушки и сами присматривали себе женихов. Считалось плохой приметой не найти пару до Успения. А сватовство именно 28 августа предвещало счастливую и долгую супружескую жизнь.



В праздник нельзя было обувать старую или неудобную обувь, чтобы избежать жизненных трудностей. Также не ходили босыми по росе, чтобы не собрать на ноги все болезни с травы. Считалось, что в этот день земля скорбит по Богородице.



В праздник нельзя было конфликтовать и ссориться, желать другому зла, резать ножом продукты (например, хлеб ломали руками), работать с острыми инструментами в земле или разжигать костер, чтобы не навлечь беду. Незамужним девушкам нельзя было стричь волосы, чтобы не испортить судьбу.



По погодным приметам на Успение определяли, какой будет осень. Иней на деревьях - к скорым морозам, а туман - к потеплению. Если в небе появится радуга - к теплой осени; много паутины - к морозной и малоснежной зиме; если водоемы укрыты статичной гладью, осень будет безветренной, а зимой не будет метелей.



Также в этот день...



В 1749 году родился Иоганн Вольфганг Гете, немецкий ученый и писатель («Фауст», «Страдания юного Вертера», «Поэзия и правда»). Цитата: «Всякая разумная мысль уже приходила кому-нибудь в голову, нужно только постараться еще раз к ней прийти».



1933 – английская полиция впервые использовала радио для поимки преступника. По «Би-Би-Си» были переданы приметы преступника, подозреваемого в убийстве.



1936 – основана автомобильная компания «Тойота». Отцом-основателем стал Киичиро Тойода.



1925 – родился Аркадий Стругацкий, российский писатель-фантаст и замечательный переводчик. Кстати, именем братьев Стругацких названа малая планета в астероидном поясе Солнечной системы.



1925 – родился Юрий Трифонов, русский советский писатель, мастер «городской» прозы, одна из главных фигур литературного процесса 1960-х–1970-х годов в СССР.



1939 – родился Владимир Ивашов, киноактер («Баллада о солдате»).



1948 – родилась Наталья Гундарева, советская и российская актриса («Одиноким предоставляется общежитие», «Осенний марафон», «Дульсинея Тобосская», «Зимний вечер в Гаграх», «Небеса обетованные», «Виват, гардемарины!»).



1962 – родился Дэвид Финчер, американский кинорежиссер («Бойцовский клуб», «Семь», «Игра», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Социальная сеть»).



1964 – во время турне по США «Битлз» встретились с Бобом Диланом, который впервые предложил им попробовать марихуану. Вскоре репертуар «Битлов» пополнился коллекцией новых занимательных песен.



1968 – сингл «The Doors» – «Hello, I Love You» продан в количестве одного миллиона копий.



1969 – родился Джек Блэк (Томас Дж. Блэк-младший), американский актер, комик и музыкант.



1969 – родился Даниил Спиваковский, российский актер театра и кино («Мой сводный брат Франкенштейн», «Серебряный самурай», «Звезда эпохи»).



1990 – Ирак объявил оккупированный Кувейт своей 19-й провинцией, переименовал город-столицу Кувейт в Кадиму и образовал новый городской район, названный в честь Саддама Хусейна. В этот же день было сформировано новое марионеточное правительство провинции Кувейт под руководством Алаа Хусейна.



1999 – в столице Малайзии Куала-Лумпуре открылось самое высокое на то время сооружение – две 88-этажные башни-близнецы торгово-делового центра «Петронас Тауэр» высотой 452 метра каждая. Общая площадь комплекса – около миллиона квадратных метров. Одну из башен занимает штаб-квартира нефтяной компании Petronas, другую – офисы ее партнеров и других транснациональных корпораций.



2010 – в Харьковском аэропорту открыт терминал площадью 20 тысяч квадратных метров и пропускной способностью 650 человек в час. В новом терминале были установлены телескопические трапы, которые позволили пассажирам выполнять посадку в самолет непосредственно из здания аэровокзала. При этом старое здание аэропорта было реконструировано и преобразовано в терминал для обслуживания VIP-пассажиров. Терминал сохранил стилистику 1950-х годов.



Именины отмечают: Александра, Людмила, Мария.