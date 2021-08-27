27.08.2021 14:05 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходных, 28 и 29 августа

Последние выходные лета 2021 года будут жаркими и по большей части солнечными.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Суббота, 28 августа, начнется туманным утром, видимость 200-500 м. Во второй половине для облака рассеются и до позднего вечера уже не появятся. Без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +14°...+16°С, днем +26°...+28°С (температура комфорта +30°С).



В воскресенье, 29 августа, день и вечер в Харькове будут безоблачными, и ничто не будет напоминать о пасмурном утре. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +13°...+18°С, днем +28°...+33°С (температура комфорта +35°С).



Вероятность магнитных бурь: 10%. Будут наблюдаться небольшие геомагнитные колебания, которые не станут причиной возникновения магнитных бурь. Однако метеозависимым людям следует быть внимательными к собственному самочувствию.



