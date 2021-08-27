27.08.2021 20:59

Ограбление на Холодной горе: полиция Харькова ищет налетчика (фото)

Полицейские Харькова устанавливают личность напавшего на финансовое учреждение.



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Как сообщат РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о происшествии поступила в полицию 22 августа 2021 года в 18:26 из службы «102».

Неизвестный зашел в помещение по улице Евгения Котляра, ударил сотрудницу, забрал деньги и скрылся.

Следователями по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит тюремный срок от 4 до 8 лет.

В настоящее время полиция разыскивает налетчика.

Его приметы: возраст около 18-25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.

Был одет в шорты черного цвета, черную кофту с капюшоном и бейсболку черного цвета. При себе имел бумажный пакет коричневого цвета.

Если известна какая-либо информация о личности злоумышленника или его местонахождение, просьба сообщить в полицию по адресу: г.. Харьков, ул. Малиновского, 1 или по телефонам: (057) 712-50-22, 102 или другим удобным для вас способом.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове четверо мужчин среди улицы ограбили прохожего, лишь благодаря зврнку копам неравнодушного прохожего харьковские патрульные обнаружили и задержали налетчиков.