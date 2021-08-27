Ограбление на Холодной горе: полиция Харькова ищет налетчика (фото)

Полицейские Харькова устанавливают личность напавшего на финансовое учреждение.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове четверо мужчин среди улицы ограбили прохожего, лишь благодаря зврнку копам неравнодушного прохожего харьковские патрульные обнаружили и задержали налетчиков.
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«Правильное мнение одно, и оно – мое», – сегодня так будут думать и вы, и окружающие. Чтобы избежать конфликтов, включайте дипломатию.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром, днем, вечером – кратковременные дожди, грозы. Температура снизится на несколько градусов.
По народному календарю сегодня Михей Тиховей. Он примечателен окончанием двухнедельного Успенского поста и сильными ветрами, по которым судили об осенней погоде.
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