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27.08.2021  20:59   

Ограбление на Холодной горе: полиция Харькова ищет налетчика (фото)

Полицейские Харькова устанавливают личность напавшего на финансовое учреждение.


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Как сообщат РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Нацполиции, информация о происшествии поступила в полицию 22 августа 2021 года в 18:26 из службы «102».
 
Неизвестный зашел в помещение по улице Евгения Котляра, ударил сотрудницу, забрал деньги и скрылся.
 
Следователями по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Виновному грозит тюремный срок от 4 до 8 лет.
 
В настоящее время полиция разыскивает налетчика.
 
 
Его приметы: возраст около 18-25 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения.
 
Был одет в шорты черного цвета, черную кофту с капюшоном и бейсболку черного цвета. При себе имел бумажный пакет коричневого цвета.
 
Если известна какая-либо информация о личности злоумышленника или его местонахождение, просьба сообщить в полицию по адресу: г.. Харьков, ул. Малиновского, 1 или по телефонам: (057) 712-50-22, 102 или другим удобным для вас способом.
 

Напомним, ранее мы писали о том, что в Харькове четверо мужчин среди улицы ограбили прохожего, лишь благодаря зврнку копам неравнодушного прохожего харьковские патрульные обнаружили и задержали налетчиков.

 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, налет, харьков, розыск
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