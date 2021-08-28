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28.08.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 28 августа

День полон неожиданностей. Эмоции то и дело будут брать верх над логикой, поэтому избегайте споров, и по возможности отложите ответственные дела на потом.

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 28 августа 2021 года

Овен (21 марта – 20 апреля)
В гороскопе Овна будут преобладать яркие, солнечные эмоции. Благодаря им, где бы Овен ни находился, он способен блистать! Единственный «минус»: из-за своего эмоционального подъема, ему будет нелегко заниматься бытовыми делами, а кропотливая работа может пострадать из-за недостатка у Овна внимательности. Зато он будет прекрасно чувствовать себя там, где жизнь кипит и бьет ключом! Звезды советуют ему обязательно выбраться в кино, на выставку, на танцы – туда, где будет море общения, где Овен сможет и повеселиться, и познакомиться, и себя показать.

Телец (21 апреля – 21 мая)
У Тельца будет шанс столкнуться со своим прошлым. Это может быть старый фотоальбом или неожиданно нахлынувшие воспоминания. Не исключен и такой вариант, что Телец встретится с человеком, которого давно не видел, захочет возобновить старый проект, или на свет выплывет старая семейная тайна. Другими словами, какие-то события сегодняшнего дня уходят корнями в прошлое Тельца, будь то ностальгические воспоминания детства или находка пыльного скелета в шкафу.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Благодаря своей коммуникабельности, Близнецы сумеют найти общий язык с кем угодно! День наделяет их харизмой, умением удерживать внимание собеседника и заражать своим энтузиазмом. Благодаря этому, им будет отлично удаваться все, что связанно с карьерой, продвижением, переговорами и общением. Если Близнецы хотят донести до начальства и коллег свою идею, ищут поддержки у окружающих в каком-то проекте, не прочь завести полезные знакомства или даже признаться в любви, лучшего времени для этого не найти.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак может быть чересчур беспечным с деньгами! День наделяет его жизнелюбием и авантюрной жилкой, из-за чего Рак способен на непродуманные траты. Его легкомысленность может привести к ненужным покупкам, бросанию денег на ветер (на удовольствия и развлечения), рискованным вложениям. Кроме того, Рак может стать легкой добычей мошенников. Звезды предупреждают: чтобы кошелек Рака не слишком похудел, ему придется контролировать каждый рубль. А лучше отложить все траты и манипуляции с финансами на другой день.

Лев (24 июля – 23 августа)
Дела у Льва обещают продвигаться легко, будто сами собой! Впрочем, это не означает, что на его пути совсем не окажется препятствий – просто Лев способен шутя обходить возникшие преграды, а какие-то сложности и вовсе преодолеет, даже не заметив. Во многом это заслуга интуиции Льва – она у него будет на высоте – а также хорошего настроения и солнечного отношения к жизни. Ведь не секрет, что перед позитивным настроем пасуют любые трудности. У Льва же, как обещает его гороскоп, этого настроя хватит на все и на всех!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Дева будет полна противоречивых эмоций, которые способны захлестнуть ее с головой! Она бы и рада не поддаваться, но сделать это будет сложно: день склоняет Деву не только к эмоциональности, но и к спонтанности поступков и чувств. Из-за этого сегодняшние решения Девы могут оказаться неожиданностью даже для нее самой. Если Дева не хочет, чтобы ее импульсивные шаги привели к ошибкам, ей необходимо весь день держать себя в руках, успокаивая и сводя на нет свои внезапные порывы.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Звезды обещают: мечты и фантазии Весов будут настолько яркими, что способны влиять на реальность! Звезды советуют им не просто бездумно витать в облаках, а сделать это с толком. Чтобы их мечты сбылись, Весам необходимо как следует на них сосредоточиться. Если их желания выполнимы, Весы, визуализируя их, повысят шанс того, что они со временем осуществятся. Что это: волшебство, самообман или просто нужный настрой? Если Весы не попробуют, то так и не узнают этого.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпиону просто необходимо узнать или попробовать что-то новое: его любознательность не знает границ! Лучше всего ему будут удаваться учеба и научный труд, на досуге же Скорпиону стоит заполнить какие-то пробелы в своих знаниях или опыте – например, отправиться в музей, в кино или в место, где он еще не бывал. Даже готовя ужин, Скорпион может отступить от привычных рецептов. Кроме того, Скорпион покорит кого угодно своим амплуа прекрасного собеседника – перенимая чужой опыт, он настроен больше слушать, чем говорить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Звезды предвещают Стрельцу море общения! Даже если он не будет к этому стремиться, судьба, скорее всего, заставит Стрельца вылезти из своей домашней берлоги, открывшись навстречу миру и людям. Впрочем, поддавшись этому порыву, Стрелец не пожалеет: именно его ждут знакомства и встречи, которые могут оказаться весьма познавательными. Возможно, в процессе общения Стрелец натолкнется на многообещающую идею, завяжет полезные знакомства, а может, сегодняшняя романтическая встреча выльется в настоящую любовь.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Какую бы цель не ставил перед собой Козерог, он имеет все шансы к ней приблизиться. В его гороскопе будут преобладать решительность, убежденность в своей правоте и огромная внутренняя сила. Благодаря этим качествам, Козерог способен любую ситуацию обернуть в свою пользу и приблизить осуществление заветной мечты. Так что если Козерог давно вынашивал какие-то планы, звезды призывают его начать действовать – смелые люди сами творят свою судьбу!

Водолей (21 января – 19 февраля)
У Водолея будут обострены все органы чувств: слух, зрение, осязание, обоняние. Звезды советуют ему воспользоваться этим, чтобы получить истинное удовольствие от таких простых вещей, как музыка, кино, хорошая еда или же нежное прикосновение любимых рук. В обществе любимого человека Водолею будет хорошо как никогда! Кроме того, его шестое чувство – интуиция – тоже обещает быть на высоте, предостерегая Водолея от ошибок и помогая ценными советами.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбы могут отличаться излишней категоричностью, видя мир в черно-белых тонах: «да» или «нет», «хорошо» или «плохо» – как будто третьего не дано! Их категоричность и требовательность вряд ли придутся по душе окружающим. Чтобы коса не нашла на камень, Рыбам стоит быть терпимее к людям и их недостаткам. Звезды советуют им сходить в картинную галерею или на выставку цветов, чтобы вспомнить: мир состоит из полутонов и самых разных красок!

Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз
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