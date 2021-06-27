27.06.2021 07:09

День молодежи: события 27 июня

Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.

Праздник установлен указом президента в 1994 году по инициативе молодежных объединений и организаций.



Под категорию «молодежь» в Украине приходятся граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Однако согласно официальным нормам ВОЗ, молодым считается человек в возрасте до 44 лет.

***

Начиная с 2017 года, по решению ООН 27 июня отмечается новый праздник – День микро-, малых и средних предприятий.

Эти предприятия, в которых, как правило, задействовано не более 250 человек, являются основой экономики большинства стран.

По данным Международного агентства по малым предприятиям, к категории микро-, малых и средних предприятий относятся порядка 90% всех предприятий, в которых заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, и на их долю приходится 50% мирового ВВП.



Поэтому цель Дня – подчеркнуть важную роль микро-, малых и средних предприятий в экономике и развитии любой страны. Признавая данный факт и важность принципов ответственного предпринимательства, ООН предлагает государствам поощрять «выход из тени» и официальное оформление таких предприятий, обеспечивать им доступ к инвестициям и льготному кредитованию, развивать международное сотрудничество между микро-, малыми и средними предприятиями разных стран.



***



Начиная с 1985 года, ежегодно 27 июня отмечается Всемирный день рыболовства.



Праздник установлен решением Международной конференции по регулированию и развитию рыболовства, состоявшейся в июле 1984 года в Риме.



В этот день во многих странах проводятся состязания по рыбной ловле, различные обучающие семинары. Мероприятия собирают как рыбаков с большим стажем, так и начинающих любителей. В последние годы среди участников рыбных соревнований можно все чаще увидеть женщин. Несомненно, все больше и больше людей понимают, что рыбная ловля – прекрасное средство укрепления духовных и физических сил.



К слову, во второе воскресенье июля в Украине отмечается День рыбака.



Также в этот день...



В 1615 году чай был впервые импортирован на Запад.



1693 – в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин «The Ladies Mercury (Дамский Меркурий)».



1905 – начало восстания на броненосце «Потемкин».



1929 – в нью-йоркских лабораториях Белла была продемонстрирована система передачи полноцветного телеизображения.



1931 – в США изобретатель Игорь Сикорский получил патент на изобретение первого вертолета.



1931 – родился Анатолий Ильин, советский футболист, Чемпион Европы и Олимпийских игр.



1940 – родился Борис Хмельницкий, актер, певец («Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»).



1954 – в подмосковном Обнинске заработала первая в мире АЭС мощностью 5 МВт.



1955 – родилась Изабель Аджани, французская актриса театра и кино.



1964 – в Вашингтоне открыт памятник Тарасу Шевченко.



1967 – в Энфилде (Англия) установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег. «Денежный ящик» изобрел шотландец Джон Шепард Баррон, работавший по заказу известной компании De La Rue – британского производителя бумаги для денежных знаков. Первым человеком, который получил наличные деньги из электронной «дырки в стене» стал актер Рег Варни, снявший десять банкнот номиналом один фунт стерлингов каждая. Пластиковых карточек сорок лет назад не существовало, и для снятия денег использовались специальные ваучеры, которые надо было заранее получить в банке.



1975 – родился Тоби Магуайр, американский актер, наиболее известный по серии фильмов о Человеке-пауке.



1983 – родилась Алсу (настоящее имя Алсу Ралифовна Сафина (Тенишева)), эстрадная поп-певица.



2010 – в Исландии вступил в силу закон об однополых браках, и в тот же день впервые в мире в официальный однополый брак вступила тогдашняя глава правительства этой страны, 67-летняя премьер-министр Йоханна Сигурдардоттир.



2012 – центр Харькова заполонили «оранжевые волны» болельщиков: город встречал Евро-2012.



2017 – в Киеве в результате теракта погиб командир 10-го отдельного отряда спецназначения Главного управления разведки Минобороны Украины, полковник Максим Шаповал. Также пострадала женщина, которая проходила мимо.



Именины отмечают: Владимир, Георгий, Елисей, Мефодий, Мстислав.