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27.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 27 июня

День хорош для общения и познания нового во всех видах: развлечения, путешествия, отдых, учеба, новые знакомства, деловые переговоры.

Гороскоп по знакам Зодиака на воскресенье, 27 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
Овен может мгновенно воспламениться интересом к чему-либо, а также сам способен заразить эмоциями окружающих! Возможно, именно у него возникнет новое хобби или романтическое знакомство, а может быть, Овен сам послужит вдохновителем какого-то проекта. День наделяет его повышенной любознательностью: Овен способен свернуть горы, лишь бы удовлетворить возникший интерес! Правда, звезды предупреждают его о том, что сегодняшние увлечения вряд ли окажутся стойкими – если их не подпитывать, они могут быстро угаснуть.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Звезды предоставляют Тельцу хорошие возможности в делах, связанных с умственным трудом, обдумыванием и планированием. День не слишком удачен для того, чтобы начать претворять идеи в жизнь, но вот для того, чтобы их генерировать, подходит идеально! Планы, продуманные Тельцом, окажутся дельными и имеют хорошие шансы на успех. Так что Тельцу не стоит даже во сне расставаться с блокнотом и ручкой – а вдруг его осенит гениальная мысль?

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Близнецам просто противопоказано сидеть на одном месте! Жизнь требует от них новых событий, эмоций, впечатлений и как можно больше адреналина в крови! Звезды советуют Близнецам не сдерживать свою тягу к двум вещам: к движению и к общению. Занятия фитнесом, шоппинг, утренняя пробежка, новые знакомства – все это просто жизненно необходимо им. Возможно, Близнецам захочется пощекотать свои нервы экстремальными видами спорта или флиртом с незнакомцем. Почему бы и нет? Главное, не терять контроль над ситуацией и над собой.

Рак (22 июня – 23 июля)
У Рака могут возникнуть разногласия с окружающими. Даже с друзьями и близкими ему будет нелегко найти общий язык. Причиной может стать категоричность Рака и нежелание идти на компромисс. Впрочем, даже если это не так, Раку стоит проявить чудеса терпения и дипломатии. В конце концов, если спор не принципиален, то почему бы и не уступить? Это лучше, чем весь день провести в бесплодном классическом выяснении: «Кто виноват?» и «Что делать?».

Лев (24 июля – 23 августа)
Ситуация может поставить Льва перед выбором, и ему придется мучительно решать, что сделать или как поступить. Выбор может касаться и рабочих проектов, и покупок, и личной жизни Льва; возможно даже, его будущей жизни или сердечных отношений. Главное, что, сделав этот выбор, Льву придется забыть о других вариантах, поэтому звезды призывают его тщательно взвесить все «за» и «против». Впрочем, правило успешного выбора простое: сердце подскажет Льву, что делать, а ум – чего не делать.

Дева (24 августа – 23 сентября)
У Девы ум с сердцем будет не в ладу: желания будут упорно тянуть ее в одну сторону, а логика и факты – совершенно в другую. Если такое произойдет, звезды советуют Деве не торопиться: скорее всего, чтобы она ни выбрала, решение окажется неправильным. Настоящее решение должно быть принято и сердцем, и умом, если же Дева не чувствует в себе уверенности, значит, стоит поискать другие варианты.

Весы (24 сентября – 23 октября)
День предоставляет Весам хорошие возможности везде, где жизнь бьет ключом и где Весы смогут завязать новые знакомства! День наделяет их коммуникабельностью и легкостью в общении, так что звезды советуют Весам обязательно выбраться в свет – посетить какое-нибудь мероприятие, посидеть в кафе или просто сходить в гости. В светской беседе Весы сумеют показать себя во всей красе.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Скорпион не будет настроен заниматься рутинной работой: в его голове будет шуметь ветер дальних странствий. Звезды советуют ему совместить приятное с полезным, занявшись планированием своего отпуска, даже если до него еще далеко. Просмотр туристических сайтов позволит Скорпиону вырваться из душного дома или офиса, мысленно перенесясь в прекрасное далёко. Это подарит ему внятную цель на будущее, мощный позитивный заряд и позволит примириться с будничной реальностью.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Лучше всего Стрелец будет чувствовать себя вдали от дома. День не склоняет его к тому, чтобы заниматься работой в тиши кабинета или домашних стен. Наоборот, Стрельцу требуется внести в свою жизнь как можно больше разнообразия, побывав там, где он еще не бывал, и обзаведясь новыми впечатлениями. Прогулка по парку, романтическое знакомство, взгляд в окно электрички или в иллюминатор самолета – все это обострит чувства Стрельца, как в детстве, вернув яркость красок и умение жить «здесь и сейчас».

Козерог (22 декабря – 20 января)
Звезды советуют Козерогу провести как можно больше времени вне дома, к примеру, организовать дружескую вечеринку в кафе, поехать на природу, в кино, в цирк. Преодолев свою инертность, Козерог не пожалеет – он имеет шанс отлично провести время и завязать интересные знакомства. Пора раскрасить унылые будни! Козерогу следует помнить о том, что хороший день – это отступление от будничных правил: он не начинается с будильника и не заканчивается телевизором.

Водолей (21 января – 19 февраля)
Есть вероятность того, что отношения Водолея подвергнутся проверке на прочность. Это способно коснуться и рабочих контактов, и отношений с близкими людьми. День будет провоцировать конфликтные ситуации, и если Водолей захочет обойти острые углы, ему придется проявить все свои дипломатические способности. Звезды предупреждают Водолея о том, что как бы ему ни хотелось покритиковать окружающих, делать этого ни в коем случае не стоит, иначе результат его огорчит.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Рыбам стоит внимательно прислушиваться к тому, что говорят вокруг: из разговоров окружающих они могут узнать что-то интересное для себя – к примеру, информацию или ценную идею. Кроме того, звезды говорят о том, что Рыбам не следует пренебрегать советами или тем более отвергать предложенную помощь – именно они помогут им преуспеть. Другими словами, ключ к успеху Рыб – это не столько их личные усилия, сколько помощь и содействие находящихся рядом людей.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
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