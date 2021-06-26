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26.06.2021  18:32   

В школах Харькова проходят выпускные (ФОТО)

Тысячи учащихся Харкова празднуют завершение важного этапа в их жизни.


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Более 8 тысячи выпускников харьковских школ получают сегодня аттестаты о полном среднем образовании и начинают новую эпоху в своей жизни. 464 выпускника нашего города стали золотыми, а 158 – серебряными медалистами. 

Торжественные церемонии перед выпускными вечерами нескольких харьковских школ посетил Игорь Терехов. Руководитель города поздравил выпускников, поблагодарил родителей и особенно педагогов: “Очень хочется сказать самые теплые слова благодарности вашим учителям. Они дали вам не только знания. Они вложили в вас частичку своей души”. 
 
“Сегодня вы вступаете во взрослую самостоятельную жизнь, – сказал Игорь Терехов, выступая перед выпускниками 24-й гимназии. – И я уверен, что воля к победе и нравственные ориентиры, заложенные родителями и учителями, станут самыми лучшими стимулами для вашего развития”.
 
Также руководитель города пожелал, чтобы все наши выпускники, как бы не сложилась жизнь и куда бы не забросила их судьба, в душе оставались настоящими харьковчанами.  Ведь именно здесь, в Харькове они научились самому важному: умению творить свою жизнь и мир вокруг себя. 
 
Отметим, что 36 учащихся в этом году получили максимальные 200 баллов. Впереди у ребят -дополнительная сессия ВНО, которая стартует 29 июня.

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Тэги:  выпускные, терехов, харьков
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