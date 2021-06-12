12.06.2021 07:00

Готовь свитер летом: сегодня – день вязания на публике

С 2005 года в одну из суббот июня отмечается День вязания на публике. В 2021 году он выпадает на 12 июня.

Все, кто любит вязать спицами или крючком, собираются в каком-нибудь общественном месте города – в парке, в сквере, в кафе – и предаются своему любимому занятию.

На сегодняшний день, по сведениям разных источников, Всемирный день вязания проходит более чем в 350 городах планеты.

Впервые Всемирный день вязания на публике прошел в Париже. Придумала эту забаву, ставшую традицией, любительница вязания Даниэль Лендес. Со временем публичным вязанием увлеклись не только француженки, но и жительницы других стран (праздник проводится, например, в США, Англии, Швеции, Финляндии, Норвегии, Эстонии), а у акции появилась своя эмблема, на которой изображены две вязальные спицы на фоне карты Европы.



Кстати, во многих местах акция приобрела благотворительный характер. Нередко рукодельницы передают все вещи, связанные в этот день, в фонды для малоимущих граждан либо выставляют их на ярмарках, а все собранные средства направляют, опять же, на помощь нуждающимся. Особо активные вязальщицы пытаются «обвязать» весь мир: отправляют вязаные изделия в далекие страны и даже на другие континенты.



Кроме того, в рамках Всемирного дня вязания на публике устраиваются выставки вязаных изделий, показы моды, мастер-классы для желающих научиться этому непростому, но увлекательному занятию.

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Начиная с 2008 года, 12 июня в Украине отмечается День работников фондового рынка.

Этот профессиональный праздник был введен за значительный вклад работников фондового рынка в ускорение экономических реформ и создание реальной рыночной экономики, роль фондового рынка в процессе привлечения инвестиций в экономику Украины, улучшение инвестиционного климата.

В этот день участники рынка ценных бумаг принимают поздравления от партнеров, а также собираются в торжественной обстановке для празднования профессиональной даты и чествования лучших представителей своей отрасли.



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Всемирный день борьбы с детским трудом установлен Международной организацией труда (МОТ) и ежегодно отмечается 12 июня. Идея ввести в календарь новую дату возникла после конференции по борьбе с наихудшими формами детского труда и международной конференции по вопросам детского труда, прошедших в Амстердаме и Осло в 1997 году.



По последним данным, число работающих детей в мире составляет 215 миллионов, причем 115 миллионов из них работают в опасных условиях. Многие из них практически не имеют времени, чтобы ходить в школу, а уж тем более - играть, часто они не получают должного питания и ухода.



Также в этот день...



В 1815 году, благодаря интригам банкира Натана Ротшильда, лондонская газета «Морнинг Кроникл» сообщила о поражении Наполеона при Ватерлоо на несколько дней раньше сражения. Ротшильд, сыграв на панике, скупил множество акций и страшно разбогател, сделав свою фамилией именем нарицательным.



1849 – американец Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.



1897 – Карлом Элзенером, владельцем компании по производству хирургического оборудования, запатентован знаменитый швейцарский армейский нож.

1903 – родился Петр Зинченко (1903-1969), известный харьковский ученый-психолог, представитель харьковской школы психологии.



1920 – официальное открытие Панамского канала (первое судно прошло через канал в августе 1914 года).

1931 – в селе Первое Советское Харьковской области родилась Евгения Мирошниченко – известная украинская певица, герой Украины, почетный гражданин Харькова.

1950 – родился Вячеслав Полунин, эстрадный артист, клоун-мим, народный артист России.



1961 – мэр города Мобил (Алабама, США) обратился с уникальной просьбой к мужчинам – отрастить бороды к параду в честь предстоящего 250-летия города.



1965 – в Англии объявили о награждении членов группы «Битлз» орденами Британской империи «за выдающиеся заслуги в области культуры» и «вклад в экспорт национальной продукции». Вручение наград прошло в октябре того же года.



1963 – в Нью-Йорке прошла премьера фильма «Клеопатра» с Элизабет Тейлор в главной роли.



1967 – запустили космический аппарат Венера-4, впервые в мире передавший данные об атмосфере другой планеты.



1978 – родилась Алиса Гребенщикова, российская актриса и дочь легендарного БГ.

1978 – Харьков отмечал уникальный юбилей: была выпущена 30-миллионная электробритва «Харьков». Харьковские электробритвы пользовались большой популярностью в СССР в 60-80 годы. Выпускалось несколько десятков различных моделей.



1991 – на референдуме жители Ленинграда проголосовали за возвращение городу первоначального названия – Санкт-Петербург.



Именины отмечают: Исаак, Кристина, Наталия, Роман.