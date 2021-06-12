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12.06.2021  08:00   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 12 июня

Будет нелишним запомнить или записать все идеи, которые придут вам в голову в течение дня – они могут оказаться довольно ценными и полезными.

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 12 июня

Овен (21 марта – 20 апреля)
В голове у Овна то и дело будут рождаться разнообразные планы, касающиеся устройства и переустройства своего дома или дачи. Планы эти будут весьма конструктивны и разумны, но их может быть так много, что не факт, что у Овна когда-нибудь дойдут руки до их осуществления. Если вы все-таки собираетесь претворить свои задумки в жизнь, то неплохо было бы сосредоточиться на чем-нибудь одном. И проработать этот вопрос до конца.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Даже те Тельцы, которые не страдают излишней любовью к философии, могут почувствовать странную и неудержимую тягу к этой науке сотрясания воздуха языком. Идеи, которые будут приходить Тельцу в голову, будут казаться ему блестящими и интересными. Однако ужу через пару дней они, скорее всего, покажутся ему полной ерундой. Или, в лучшем случае, бесполезной игрой ума.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
В голову Близнецов могут прийти любопытные мысли о том, как наилучшим образом и без лишних усилий улучшить свое материальное положение. Не факт, что эти планы удастся сразу же осуществить, но запомнить или даже записать их в золотую тетрадку обязательно стоит. Придет время, и они могут обернуться очень существенной прибылью. А вот что касается любви, то здесь Близнецам много думать вредно. Лучше действовать.

Рак (22 июня – 23 июля)
Рак почувствует в себе удивительную способность решать любые сложные задачи максимально простым и эффективным способом. Ну а если решить сложную задачу не получится сходу, Рак просто предпочтет перешагнуть через нее, чтобы двигаться дальше. Может быть, это и не совсем правильно с точки зрения математики, зато с точки зрения эффективности – вполне.

Лев (24 июля – 23 августа)
День у Льва будет подчинен четкому распорядку, не предполагая особенных потрясений. Вообще, этот день будет похож на схему, старательно вычерченную под линейку: вряд ли какие-то обстоятельства помешают вашим намеченным делам и планам. В то же время, скучным день тоже быть не обещает. Что-нибудь интересное произойдет обязательно!

Дева (24 августа – 23 сентября)
Окружающим может казаться, что Дева умничает и несет несусветную ерунду. Больше того, иногда это будет казаться и самой Деве! Между тем, рациональных зерен в ее рассуждениях будет достаточно много. Просто именно Дева будет склонна все усложнять и формулировать свои мысли излишне витиевато.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Весь день у Весов может уйти на обдумывание различного рода идей и планов. Планы могут быть самыми разными, начиная от мыслей по переустройству дома и заканчивая идеями по переустройству Вселенной. Некоторые из них будут выглядеть впечатляюще, однако на их реализацию времени все равно не останется. Может, оно и к лучшему?

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Лучшим решением для Скорпиона будет заняться чем-нибудь интеллектуально-полезным. По крайней мере, именно это будет получаться у вас лучше всего. Да и удовольствия от таких занятий будет немало. Если лень решать задачки или читать умные книги, можно просто сходить в музей, на какую-нибудь экскурсию или хотя бы по Википедии побродить.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Ничто так не будет раздражать Стрельца, как прописные истины, озвученные кем-либо! Любая банальщина будет выглядеть в его глазах неуместной и глупой. Окружающие же, по мнению Стрельца, как назло, то и дело будут балансировать между глупостью и банальностью. Так недолго и веру в человечество потерять! Единственное, что будет наполнять Стрельца оптимизмом, так это его собственный интеллект. Ну а если окружающие с этим не согласны, это их проблемы.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Главный секрет успеха Козерога кроется в простоте! Жаль только, что сам Козерог будет склонен думать иначе, рискуя увлечься излишне сложными схемами и планами. Вообще любой вопрос Козерог будет усложнять до такой степени, что рискует заблудиться в собственных мыслях. Пользы от этого не будет никакой. Ну а главное, не нужно искать сложных объяснений поведению окружающих – поверьте, все гораздо проще, чем кажется!

Водолей (21 января – 19 февраля)
Водолей может почувствовать в себе необъяснимую любовь к математике. Задачи, которые в другой день показались бы ему скучными и вызывающими зевоту, будут не только решаться легче обычного, но и доставлять интеллектуальное удовольствие. Быть может, вы и не стяжаете славу великого математика, но заняться чем-то умственно-полезным явно не помешает! Хотя бы на уровне разгадывания кроссворда.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
Если у Рыб есть желание упрочить свои позиции и улучшить свой имидж в глазах окружающих (в том числе в глазах противоположного пола), то этого легче всего добиться, обратившись к высотам философии. Попробуйте в разговоре блеснуть своей эрудицией. Можно, к примеру, удивить окружающих удачной цитатой из Коэльо или Канта, а еще лучше – из какого-нибудь малоизвестного, но пафосного философа (поройтесь в Википедии). Сейчас как никогда востребован интеллект!

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп, астрологический прогноз
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