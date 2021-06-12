12.06.2021 09:30

В Харькове прекратили производство суррогатного алкоголя

Злоумышленник наладил производство суррогатного алкоголя в гаражном кооперативе Харькова.

Об этом корреспонденту РЕДПОСТ сообщили в Харьковской областной прокуратуре. По словам правоохранителей, в производстве суррогата использовалось смешивание спиртосодержащих смесей неизвестного происхождения с водой, ароматизаторами и другими пищевыми добавками. В дальнейшем готовая продукция разливались в пластиковые бутылки емкостью 5 и 10 литров.

Распространялся фальсификат в виде коньяка и водки через Интернет, а доставлялся к клиентам курьерами.

В ходе обысков изъято изъято 540 литров фальсификата, пищевые добавки и оборудование для их изготовления суррогата.

Согласно заключению экспертизы, проведенной в ходе досудебного расследования, указанные алкогольные напитки не отвечают требованиям ГОСТа.

По результатам предварительного расследования Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении мужчины поя фактам незаконного изготовления алкогольных напитков, а также незаконной транспортировки с целью сбыта, хранение с этой целью и сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков (ч. 1, ч. 2 ст. 204 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет с конфискацией и уничтожением незаконно произведенных или приобретенных товаров, орудий производства, сырья для их изготовления.